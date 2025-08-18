Rohkem infot CHRP

Chirpley logo

Chirpley hind(CHRP)

1 CHRP/USD reaalajas hind:

$0.001104
$0.001104$0.001104
0.00%1D
USD
Chirpley (CHRP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:05 (UTC+8)

Chirpley (CHRP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00107
$ 0.00107$ 0.00107
24 h madal
$ 0.001132
$ 0.001132$ 0.001132
24 h kõrge

$ 0.00107
$ 0.00107$ 0.00107

$ 0.001132
$ 0.001132$ 0.001132

$ 0.037145648781512185
$ 0.037145648781512185$ 0.037145648781512185

$ 0.000965393077491757
$ 0.000965393077491757$ 0.000965393077491757

-1.78%

0.00%

-14.61%

-14.61%

Chirpley (CHRP) reaalajas hind on $ 0.001105. Viimase 24 tunni jooksul CHRP kaubeldud madalaim $ 0.00107 ja kõrgeim $ 0.001132 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.037145648781512185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000965393077491757.

Lüliajalise tootluse osas on CHRP muutunud -1.78% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -14.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chirpley (CHRP) – turuteave

No.2432

$ 456.40K
$ 456.40K$ 456.40K

$ 59.60K
$ 59.60K$ 59.60K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

413.03M
413.03M 413.03M

989,982,098
989,982,098 989,982,098

989,982,098
989,982,098 989,982,098

41.72%

BSC

Chirpley praegune turukapitalisatsioon on $ 456.40K $ 59.60K 24 tunnise kauplemismahuga. CHRP ringlev varu on 413.03M, mille koguvaru on 989982098. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

Chirpley (CHRP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chirpley tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.001255-53.18%
60 päeva$ -0.000748-40.37%
90 päeva$ -0.001631-59.62%
Chirpley Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHRP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chirpley 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001255 (-53.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chirpley 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHRP $ -0.000748 (-40.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chirpley 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001631 (-59.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chirpley (CHRP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chirpley hinnaajaloo lehte.

Mis on Chirpley (CHRP)

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Chirpley on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chirpley investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHRP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chirpley kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chirpley ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chirpley hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chirpley (CHRP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chirpley (CHRP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chirpley nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chirpley hinna ennustust kohe!

Chirpley (CHRP) tokenoomika

Chirpley (CHRP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHRP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chirpley (CHRP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chirpley osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chirpley osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHRP kohalike valuutade suhtes

1 Chirpley(CHRP)/VND
29.078075
1 Chirpley(CHRP)/AUD
A$0.0016796
1 Chirpley(CHRP)/GBP
0.00080665
1 Chirpley(CHRP)/EUR
0.00093925
1 Chirpley(CHRP)/USD
$0.001105
1 Chirpley(CHRP)/MYR
RM0.00465205
1 Chirpley(CHRP)/TRY
0.04507295
1 Chirpley(CHRP)/JPY
¥0.162435
1 Chirpley(CHRP)/ARS
ARS$1.43319605
1 Chirpley(CHRP)/RUB
0.08807955
1 Chirpley(CHRP)/INR
0.09669855
1 Chirpley(CHRP)/IDR
Rp17.82257815
1 Chirpley(CHRP)/KRW
1.5347124
1 Chirpley(CHRP)/PHP
0.06248775
1 Chirpley(CHRP)/EGP
￡E.0.0533273
1 Chirpley(CHRP)/BRL
R$0.005967
1 Chirpley(CHRP)/CAD
C$0.0015249
1 Chirpley(CHRP)/BDT
0.1341912
1 Chirpley(CHRP)/NGN
1.6947827
1 Chirpley(CHRP)/UAH
0.04553705
1 Chirpley(CHRP)/VES
Bs0.149175
1 Chirpley(CHRP)/CLP
$1.06522
1 Chirpley(CHRP)/PKR
Rs0.3130244
1 Chirpley(CHRP)/KZT
0.59825805
1 Chirpley(CHRP)/THB
฿0.0356915
1 Chirpley(CHRP)/TWD
NT$0.03318315
1 Chirpley(CHRP)/AED
د.إ0.00405535
1 Chirpley(CHRP)/CHF
Fr0.000884
1 Chirpley(CHRP)/HKD
HK$0.0086411
1 Chirpley(CHRP)/AMD
֏0.4223973
1 Chirpley(CHRP)/MAD
.د.م0.00993395
1 Chirpley(CHRP)/MXN
$0.02085135
1 Chirpley(CHRP)/PLN
0.0040222
1 Chirpley(CHRP)/RON
лв0.0047736
1 Chirpley(CHRP)/SEK
kr0.01055275
1 Chirpley(CHRP)/BGN
лв0.00184535
1 Chirpley(CHRP)/HUF
Ft0.373048
1 Chirpley(CHRP)/CZK
0.0230945
1 Chirpley(CHRP)/KWD
د.ك0.000337025
1 Chirpley(CHRP)/ILS
0.00372385
1 Chirpley(CHRP)/NOK
kr0.01125995
1 Chirpley(CHRP)/NZD
$0.0018564

Chirpley ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chirpley võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chirpley ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chirpley kohta

Kui palju on Chirpley (CHRP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHRP hind USD on 0.001105 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHRP/USD hind?
Praegune hind CHRP/USD on $ 0.001105. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chirpley turukapitalisatsioon?
CHRP turukapitalisatsioon on $ 456.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHRP ringlev varu?
CHRP ringlev varu on 413.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHRP (ATH) hind?
CHRP saavutab ATH hinna summas 0.037145648781512185 USD.
Mis oli kõigi aegade CHRP madalaim (ATL) hind?
CHRP nägi ATL hinda summas 0.000965393077491757 USD.
Milline on CHRP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHRP kauplemismaht on $ 59.60K USD.
Kas CHRP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHRP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CHRP/USD kalkulaator

Summa

CHRP
CHRP
USD
USD

1 CHRP = 0.001105 USD

Kauplemine: CHRP

CHRPUSDT
$0.001104
$0.001104$0.001104
-0.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

