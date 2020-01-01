CHONKY (CHONKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHONKY (CHONKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHONKY (CHONKY) teave CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. Ametlik veebisait: https://chonky.com/ Valge raamat: https://chonky.com/redpaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Ostke CHONKY kohe!

Turukapital: $ 0.00
Koguvaru: $ 500.00B
Ringlev varu: $ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.04M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0001
Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000007080126771
Praegune hind: $ 0.000004075

CHONKY (CHONKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHONKY (CHONKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHONKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHONKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHONKY tokeni tokenoomikat, avastage CHONKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHONKY Kas olete huvitatud CHONKY (CHONKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHONKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHONKY MEXC-ist osta!

CHONKY (CHONKY) hinna ajalugu CHONKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHONKY hinna ajalugu kohe!

CHONKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHONKY võiks suunduda? Meie CHONKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHONKY tokeni hinna ennustust kohe!

