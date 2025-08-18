Rohkem infot CHO

CHO Hinnainfo

CHO Valge raamat

CHO Ametlik veebisait

CHO Tokenoomika

CHO Hinnaprognoos

CHO Ajalugu

CHO – ostujuhend

CHO-usaldusraha valuutakonverter

CHO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Choise.com logo

Choise.com hind(CHO)

1 CHO/USD reaalajas hind:

$0.00838
$0.00838$0.00838
+1.33%1D
USD
Choise.com (CHO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:15:44 (UTC+8)

Choise.com (CHO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00806
$ 0.00806$ 0.00806
24 h madal
$ 0.00971
$ 0.00971$ 0.00971
24 h kõrge

$ 0.00806
$ 0.00806$ 0.00806

$ 0.00971
$ 0.00971$ 0.00971

$ 1.3832510706380847
$ 1.3832510706380847$ 1.3832510706380847

$ 0.003687879961570621
$ 0.003687879961570621$ 0.003687879961570621

+0.11%

+1.33%

+83.55%

+83.55%

Choise.com (CHO) reaalajas hind on $ 0.00837. Viimase 24 tunni jooksul CHO kaubeldud madalaim $ 0.00806 ja kõrgeim $ 0.00971 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3832510706380847 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003687879961570621.

Lüliajalise tootluse osas on CHO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, +1.33% 24 tunni vältel +83.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Choise.com (CHO) – turuteave

No.1505

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

$ 77.54K
$ 77.54K$ 77.54K

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

452.00M
452.00M 452.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Choise.com praegune turukapitalisatsioon on $ 3.78M $ 77.54K 24 tunnise kauplemismahuga. CHO ringlev varu on 452.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Choise.com (CHO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Choise.com tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011+1.33%
30 päeva$ +0.00387+86.00%
60 päeva$ +0.004+91.53%
90 päeva$ +0.00197+30.78%
Choise.com Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHO muutuse $ +0.00011 (+1.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Choise.com 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00387 (+86.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Choise.com 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHO $ +0.004 (+91.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Choise.com 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00197 (+30.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Choise.com (CHO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Choise.com hinnaajaloo lehte.

Mis on Choise.com (CHO)

Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof.

Choise.com on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Choise.com investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Choise.com kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Choise.com ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Choise.com hinna ennustus (USD)

Kui palju on Choise.com (CHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Choise.com (CHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Choise.com nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Choise.com hinna ennustust kohe!

Choise.com (CHO) tokenoomika

Choise.com (CHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Choise.com (CHO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Choise.com osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Choise.com osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHO kohalike valuutade suhtes

1 Choise.com(CHO)/VND
220.25655
1 Choise.com(CHO)/AUD
A$0.0127224
1 Choise.com(CHO)/GBP
0.0061101
1 Choise.com(CHO)/EUR
0.0071145
1 Choise.com(CHO)/USD
$0.00837
1 Choise.com(CHO)/MYR
RM0.0352377
1 Choise.com(CHO)/TRY
0.3414123
1 Choise.com(CHO)/JPY
¥1.23039
1 Choise.com(CHO)/ARS
ARS$10.8559737
1 Choise.com(CHO)/RUB
0.6671727
1 Choise.com(CHO)/INR
0.7324587
1 Choise.com(CHO)/IDR
Rp134.9999811
1 Choise.com(CHO)/KRW
11.6249256
1 Choise.com(CHO)/PHP
0.4733235
1 Choise.com(CHO)/EGP
￡E.0.4039362
1 Choise.com(CHO)/BRL
R$0.045198
1 Choise.com(CHO)/CAD
C$0.0115506
1 Choise.com(CHO)/BDT
1.0164528
1 Choise.com(CHO)/NGN
12.8374038
1 Choise.com(CHO)/UAH
0.3449277
1 Choise.com(CHO)/VES
Bs1.12995
1 Choise.com(CHO)/CLP
$8.06868
1 Choise.com(CHO)/PKR
Rs2.3710536
1 Choise.com(CHO)/KZT
4.5316017
1 Choise.com(CHO)/THB
฿0.270351
1 Choise.com(CHO)/TWD
NT$0.2513511
1 Choise.com(CHO)/AED
د.إ0.0307179
1 Choise.com(CHO)/CHF
Fr0.006696
1 Choise.com(CHO)/HKD
HK$0.0654534
1 Choise.com(CHO)/AMD
֏3.1995162
1 Choise.com(CHO)/MAD
.د.م0.0752463
1 Choise.com(CHO)/MXN
$0.1579419
1 Choise.com(CHO)/PLN
0.0304668
1 Choise.com(CHO)/RON
лв0.0361584
1 Choise.com(CHO)/SEK
kr0.0799335
1 Choise.com(CHO)/BGN
лв0.0139779
1 Choise.com(CHO)/HUF
Ft2.825712
1 Choise.com(CHO)/CZK
0.174933
1 Choise.com(CHO)/KWD
د.ك0.00255285
1 Choise.com(CHO)/ILS
0.0282069
1 Choise.com(CHO)/NOK
kr0.0852903
1 Choise.com(CHO)/NZD
$0.0140616

Choise.com ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Choise.com võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Choise.com ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Choise.com kohta

Kui palju on Choise.com (CHO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHO hind USD on 0.00837 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHO/USD hind?
Praegune hind CHO/USD on $ 0.00837. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Choise.com turukapitalisatsioon?
CHO turukapitalisatsioon on $ 3.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHO ringlev varu?
CHO ringlev varu on 452.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHO (ATH) hind?
CHO saavutab ATH hinna summas 1.3832510706380847 USD.
Mis oli kõigi aegade CHO madalaim (ATL) hind?
CHO nägi ATL hinda summas 0.003687879961570621 USD.
Milline on CHO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHO kauplemismaht on $ 77.54K USD.
Kas CHO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:15:44 (UTC+8)

Choise.com (CHO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CHO/USD kalkulaator

Summa

CHO
CHO
USD
USD

1 CHO = 0.00837 USD

Kauplemine: CHO

CHOUSDT
$0.00838
$0.00838$0.00838
+1.45%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu