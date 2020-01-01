CHUCKLE (CHK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHUCKLE (CHK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHUCKLE (CHK) teave Chuckle ($CHK) is an AI-powered meme coin revolutionizing engagement through humor, transparency, and interactive AI experiences. Combining AI-driven character utilities, gamification, and DeFi integrations, Chuckle brings Web2 and Web3 users together in an evolving ecosystem. Ametlik veebisait: https://chucklememecoin.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BKVydmngRfQSCgCu5ssX3FMUdLeojVFBFP9MencDDhac Ostke CHK kohe!

CHUCKLE (CHK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CHUCKLE (CHK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.50K $ 52.50K $ 52.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0002409 $ 0.0002409 $ 0.0002409 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000035 $ 0.0000035 $ 0.0000035 Lisateave CHUCKLE (CHK) hinna kohta

CHUCKLE (CHK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHUCKLE (CHK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHK tokeni tokenoomikat, avastage CHK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHK Kas olete huvitatud CHUCKLE (CHK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHK MEXC-ist osta!

CHUCKLE (CHK) hinna ajalugu CHK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHK hinna ajalugu kohe!

CHK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHK võiks suunduda? Meie CHK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!