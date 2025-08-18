Chill House (CHILLHOUSE) reaalajas hind on $ 0.013816. Viimase 24 tunni jooksul CHILLHOUSE kaubeldud madalaim $ 0.013728 ja kõrgeim $ 0.016531 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHILLHOUSEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CHILLHOUSE muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -7.53% 24 tunni vältel -27.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chill House (CHILLHOUSE) – turuteave
Chill House praegune turukapitalisatsioon on --$ 56.36K 24 tunnise kauplemismahuga. CHILLHOUSE ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chill House (CHILLHOUSE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chill House tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00112668
-7.53%
30 päeva
$ +0.003786
+37.74%
60 päeva
$ +0.003816
+38.16%
90 päeva
$ +0.003816
+38.16%
Chill House Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHILLHOUSE muutuse $ -0.00112668 (-7.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chill House 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003786 (+37.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chill House 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHILLHOUSE $ +0.003816 (+38.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chill House 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003816 (+38.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chill House (CHILLHOUSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.
CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as "just a chill house" and combines elements of Chillguy and Housecoin.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHILLHOUSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chill House kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chill House ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chill House hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chill House (CHILLHOUSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chill House (CHILLHOUSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chill House nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chill House (CHILLHOUSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHILLHOUSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
