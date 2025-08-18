Rohkem infot CHILLHOUSE

$0.013816
-7.54%1D
Chill House (CHILLHOUSE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Chill House (CHILLHOUSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.013728
24 h madal
$ 0.016531
$ 0.016531$ 0.016531
24 h kõrge

$ 0.013728
$ 0.016531
--
--
-0.02%

-7.53%

-27.44%

-27.44%

Chill House (CHILLHOUSE) reaalajas hind on $ 0.013816. Viimase 24 tunni jooksul CHILLHOUSE kaubeldud madalaim $ 0.013728 ja kõrgeim $ 0.016531 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHILLHOUSEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CHILLHOUSE muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -7.53% 24 tunni vältel -27.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chill House (CHILLHOUSE) – turuteave

--
$ 56.36K
$ 56.36K$ 56.36K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Chill House praegune turukapitalisatsioon on -- $ 56.36K 24 tunnise kauplemismahuga. CHILLHOUSE ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Chill House (CHILLHOUSE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chill House tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00112668-7.53%
30 päeva$ +0.003786+37.74%
60 päeva$ +0.003816+38.16%
90 päeva$ +0.003816+38.16%
Chill House Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHILLHOUSE muutuse $ -0.00112668 (-7.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chill House 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003786 (+37.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chill House 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHILLHOUSE $ +0.003816 (+38.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chill House 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003816 (+38.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chill House (CHILLHOUSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chill House hinnaajaloo lehte.

Mis on Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chill House investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHILLHOUSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chill House kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chill House ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chill House hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chill House (CHILLHOUSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chill House (CHILLHOUSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chill House nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chill House hinna ennustust kohe!

Chill House (CHILLHOUSE) tokenoomika

Chill House (CHILLHOUSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHILLHOUSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chill House (CHILLHOUSE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chill House osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chill House osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHILLHOUSE kohalike valuutade suhtes

1 Chill House(CHILLHOUSE)/VND
363.56804
1 Chill House(CHILLHOUSE)/AUD
A$0.02113848
1 Chill House(CHILLHOUSE)/GBP
0.01008568
1 Chill House(CHILLHOUSE)/EUR
0.0117436
1 Chill House(CHILLHOUSE)/USD
$0.013816
1 Chill House(CHILLHOUSE)/MYR
RM0.05816536
1 Chill House(CHILLHOUSE)/TRY
0.56355464
1 Chill House(CHILLHOUSE)/JPY
¥2.030952
1 Chill House(CHILLHOUSE)/ARS
ARS$17.91949016
1 Chill House(CHILLHOUSE)/RUB
1.101826
1 Chill House(CHILLHOUSE)/INR
1.20903816
1 Chill House(CHILLHOUSE)/IDR
Rp222.83867848
1 Chill House(CHILLHOUSE)/KRW
19.18876608
1 Chill House(CHILLHOUSE)/PHP
0.7812948
1 Chill House(CHILLHOUSE)/EGP
￡E.0.66703648
1 Chill House(CHILLHOUSE)/BRL
R$0.0746064
1 Chill House(CHILLHOUSE)/CAD
C$0.01906608
1 Chill House(CHILLHOUSE)/BDT
1.67781504
1 Chill House(CHILLHOUSE)/NGN
21.19015184
1 Chill House(CHILLHOUSE)/UAH
0.56935736
1 Chill House(CHILLHOUSE)/VES
Bs1.86516
1 Chill House(CHILLHOUSE)/CLP
$13.318624
1 Chill House(CHILLHOUSE)/PKR
Rs3.91379648
1 Chill House(CHILLHOUSE)/KZT
7.48012056
1 Chill House(CHILLHOUSE)/THB
฿0.4476384
1 Chill House(CHILLHOUSE)/TWD
NT$0.41489448
1 Chill House(CHILLHOUSE)/AED
د.إ0.05070472
1 Chill House(CHILLHOUSE)/CHF
Fr0.0110528
1 Chill House(CHILLHOUSE)/HKD
HK$0.10804112
1 Chill House(CHILLHOUSE)/AMD
֏5.28130416
1 Chill House(CHILLHOUSE)/MAD
.د.م0.12420584
1 Chill House(CHILLHOUSE)/MXN
$0.25877368
1 Chill House(CHILLHOUSE)/PLN
0.05029024
1 Chill House(CHILLHOUSE)/RON
лв0.05968512
1 Chill House(CHILLHOUSE)/SEK
kr0.13180464
1 Chill House(CHILLHOUSE)/BGN
лв0.02307272
1 Chill House(CHILLHOUSE)/HUF
Ft4.66745928
1 Chill House(CHILLHOUSE)/CZK
0.28930704
1 Chill House(CHILLHOUSE)/KWD
د.ك0.00421388
1 Chill House(CHILLHOUSE)/ILS
0.04655992
1 Chill House(CHILLHOUSE)/NOK
kr0.14050872
1 Chill House(CHILLHOUSE)/NZD
$0.02321088

Chill House ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chill House võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chill House kohta

Kui palju on Chill House (CHILLHOUSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHILLHOUSE hind USD on 0.013816 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHILLHOUSE/USD hind?
Praegune hind CHILLHOUSE/USD on $ 0.013816. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chill House turukapitalisatsioon?
CHILLHOUSE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHILLHOUSE ringlev varu?
CHILLHOUSE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHILLHOUSE (ATH) hind?
CHILLHOUSE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CHILLHOUSE madalaim (ATL) hind?
CHILLHOUSE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CHILLHOUSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHILLHOUSE kauplemismaht on $ 56.36K USD.
Kas CHILLHOUSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHILLHOUSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHILLHOUSE hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

