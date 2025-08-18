Mis on Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chill House investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CHILLHOUSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chill House kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chill House ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chill House hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chill House (CHILLHOUSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chill House (CHILLHOUSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chill House nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chill House hinna ennustust kohe!

Chill House (CHILLHOUSE) tokenoomika

Chill House (CHILLHOUSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHILLHOUSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chill House (CHILLHOUSE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chill House osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chill House osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHILLHOUSE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Chill House ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chill House võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chill House kohta Kui palju on Chill House (CHILLHOUSE) tänapäeval väärt? Reaalajas CHILLHOUSE hind USD on 0.013816 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHILLHOUSE/USD hind? $ 0.013816 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHILLHOUSE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chill House turukapitalisatsioon? CHILLHOUSE turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHILLHOUSE ringlev varu? CHILLHOUSE ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHILLHOUSE (ATH) hind? CHILLHOUSE saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade CHILLHOUSE madalaim (ATL) hind? CHILLHOUSE nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on CHILLHOUSE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHILLHOUSE kauplemismaht on $ 56.36K USD . Kas CHILLHOUSE sel aastal kõrgemale ka suundub? CHILLHOUSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHILLHOUSE hinna ennustust

Chill House (CHILLHOUSE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.