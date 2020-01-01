Tranchess (CHESS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tranchess (CHESS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tranchess (CHESS) teave Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Ametlik veebisait: https://tranchess.com/ Valge raamat: https://docs.tranchess.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 Ostke CHESS kohe!

Tranchess (CHESS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tranchess (CHESS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 203.59M $ 203.59M $ 203.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8 $ 8 $ 8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Praegune hind: $ 0.07034 $ 0.07034 $ 0.07034 Lisateave Tranchess (CHESS) hinna kohta

Tranchess (CHESS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tranchess (CHESS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHESS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHESS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHESS tokeni tokenoomikat, avastage CHESS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHESS Kas olete huvitatud Tranchess (CHESS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHESS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHESS MEXC-ist osta!

Tranchess (CHESS) hinna ajalugu CHESS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHESS hinna ajalugu kohe!

CHESS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHESS võiks suunduda? Meie CHESS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHESS tokeni hinna ennustust kohe!

