Tranchess hind(CHESS)

1 CHESS/USD reaalajas hind:

$0.07551
+0.02%1D
USD
Tranchess (CHESS) reaalajas hinnagraafik
Tranchess (CHESS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07387
24 h madal
$ 0.07705
24 h kõrge

$ 0.07387
$ 0.07705
$ 7.9212842434622575
$ 0.044805179770472464
+0.50%

+0.02%

+2.91%

+2.91%

Tranchess (CHESS) reaalajas hind on $ 0.07551. Viimase 24 tunni jooksul CHESS kaubeldud madalaim $ 0.07387 ja kõrgeim $ 0.07705 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.9212842434622575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.044805179770472464.

Lüliajalise tootluse osas on CHESS muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tranchess (CHESS) – turuteave

No.991

$ 15.37M
$ 314.27K
$ 22.65M
203.57M
300,000,000
300,000,000
67.85%

BSC

Tranchess praegune turukapitalisatsioon on $ 15.37M $ 314.27K 24 tunnise kauplemismahuga. CHESS ringlev varu on 203.57M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.65M.

Tranchess (CHESS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tranchess tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000151+0.02%
30 päeva$ -0.00872-10.36%
60 päeva$ +0.00304+4.19%
90 päeva$ +0.00905+13.61%
Tranchess Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHESS muutuse $ +0.0000151 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tranchess 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00872 (-10.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tranchess 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHESS $ +0.00304 (+4.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tranchess 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00905 (+13.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tranchess (CHESS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tranchess hinnaajaloo lehte.

Mis on Tranchess (CHESS)

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Tranchess on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tranchess investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHESS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tranchess kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tranchess ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tranchess hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tranchess (CHESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tranchess (CHESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tranchess nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tranchess hinna ennustust kohe!

Tranchess (CHESS) tokenoomika

Tranchess (CHESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tranchess (CHESS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tranchess osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tranchess osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHESS kohalike valuutade suhtes

1 Tranchess(CHESS)/VND
1,987.04565
1 Tranchess(CHESS)/AUD
A$0.1147752
1 Tranchess(CHESS)/GBP
0.0551223
1 Tranchess(CHESS)/EUR
0.0641835
1 Tranchess(CHESS)/USD
$0.07551
1 Tranchess(CHESS)/MYR
RM0.3178971
1 Tranchess(CHESS)/TRY
3.0800529
1 Tranchess(CHESS)/JPY
¥11.09997
1 Tranchess(CHESS)/ARS
ARS$97.9372251
1 Tranchess(CHESS)/RUB
6.0189021
1 Tranchess(CHESS)/INR
6.6078801
1 Tranchess(CHESS)/IDR
Rp1,217.9030553
1 Tranchess(CHESS)/KRW
104.8743288
1 Tranchess(CHESS)/PHP
4.2700905
1 Tranchess(CHESS)/EGP
￡E.3.6441126
1 Tranchess(CHESS)/BRL
R$0.407754
1 Tranchess(CHESS)/CAD
C$0.1042038
1 Tranchess(CHESS)/BDT
9.1699344
1 Tranchess(CHESS)/NGN
115.8127074
1 Tranchess(CHESS)/UAH
3.1117671
1 Tranchess(CHESS)/VES
Bs10.19385
1 Tranchess(CHESS)/CLP
$72.79164
1 Tranchess(CHESS)/PKR
Rs21.3904728
1 Tranchess(CHESS)/KZT
40.8818691
1 Tranchess(CHESS)/THB
฿2.438973
1 Tranchess(CHESS)/TWD
NT$2.2675653
1 Tranchess(CHESS)/AED
د.إ0.2771217
1 Tranchess(CHESS)/CHF
Fr0.060408
1 Tranchess(CHESS)/HKD
HK$0.5904882
1 Tranchess(CHESS)/AMD
֏28.8644526
1 Tranchess(CHESS)/MAD
.د.م0.6788349
1 Tranchess(CHESS)/MXN
$1.4248737
1 Tranchess(CHESS)/PLN
0.2748564
1 Tranchess(CHESS)/RON
лв0.3262032
1 Tranchess(CHESS)/SEK
kr0.7211205
1 Tranchess(CHESS)/BGN
лв0.1261017
1 Tranchess(CHESS)/HUF
Ft25.492176
1 Tranchess(CHESS)/CZK
1.578159
1 Tranchess(CHESS)/KWD
د.ك0.02303055
1 Tranchess(CHESS)/ILS
0.2544687
1 Tranchess(CHESS)/NOK
kr0.7694469
1 Tranchess(CHESS)/NZD
$0.1268568

Tranchess ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tranchess võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tranchess ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tranchess kohta

Kui palju on Tranchess (CHESS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHESS hind USD on 0.07551 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHESS/USD hind?
Praegune hind CHESS/USD on $ 0.07551. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tranchess turukapitalisatsioon?
CHESS turukapitalisatsioon on $ 15.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHESS ringlev varu?
CHESS ringlev varu on 203.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHESS (ATH) hind?
CHESS saavutab ATH hinna summas 7.9212842434622575 USD.
Mis oli kõigi aegade CHESS madalaim (ATL) hind?
CHESS nägi ATL hinda summas 0.044805179770472464 USD.
Milline on CHESS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHESS kauplemismaht on $ 314.27K USD.
Kas CHESS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHESS hinna ennustust.
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

