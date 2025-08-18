Tranchess (CHESS) reaalajas hind on $ 0.07551. Viimase 24 tunni jooksul CHESS kaubeldud madalaim $ 0.07387 ja kõrgeim $ 0.07705 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.9212842434622575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.044805179770472464.
Lüliajalise tootluse osas on CHESS muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tranchess (CHESS) – turuteave
No.991
$ 15.37M
$ 15.37M$ 15.37M
$ 314.27K
$ 314.27K$ 314.27K
$ 22.65M
$ 22.65M$ 22.65M
203.57M
203.57M 203.57M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
67.85%
BSC
Tranchess praegune turukapitalisatsioon on $ 15.37M$ 314.27K 24 tunnise kauplemismahuga. CHESS ringlev varu on 203.57M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.65M.
Tranchess (CHESS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tranchess tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000151
+0.02%
30 päeva
$ -0.00872
-10.36%
60 päeva
$ +0.00304
+4.19%
90 päeva
$ +0.00905
+13.61%
Tranchess Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHESS muutuse $ +0.0000151 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tranchess 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00872 (-10.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tranchess 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHESS $ +0.00304 (+4.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tranchess 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00905 (+13.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tranchess (CHESS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.
Tranchess on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tranchess investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHESS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tranchess kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tranchess ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tranchess hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tranchess (CHESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tranchess (CHESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tranchess nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tranchess (CHESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tranchess (CHESS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tranchess osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tranchess osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.