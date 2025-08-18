Mis on Cheqd (CHEQ)

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Cheqd on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cheqd investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CHEQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cheqd kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cheqd ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cheqd hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cheqd (CHEQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cheqd (CHEQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cheqd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cheqd hinna ennustust kohe!

Cheqd (CHEQ) tokenoomika

Cheqd (CHEQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cheqd (CHEQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cheqd osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cheqd osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHEQ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cheqd ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cheqd võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cheqd kohta Kui palju on Cheqd (CHEQ) tänapäeval väärt? Reaalajas CHEQ hind USD on 0.0144 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHEQ/USD hind? $ 0.0144 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHEQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cheqd turukapitalisatsioon? CHEQ turukapitalisatsioon on $ 9.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHEQ ringlev varu? CHEQ ringlev varu on 642.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHEQ (ATH) hind? CHEQ saavutab ATH hinna summas 0.7058000107411805 USD . Mis oli kõigi aegade CHEQ madalaim (ATL) hind? CHEQ nägi ATL hinda summas 0.012413606257030118 USD . Milline on CHEQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHEQ kauplemismaht on $ 48.40K USD . Kas CHEQ sel aastal kõrgemale ka suundub? CHEQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHEQ hinna ennustust

Cheqd (CHEQ) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

