Cheqd (CHEQ) reaalajas hind on $ 0.0144. Viimase 24 tunni jooksul CHEQ kaubeldud madalaim $ 0.01436 ja kõrgeim $ 0.0155 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHEQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7058000107411805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012413606257030118.
Lüliajalise tootluse osas on CHEQ muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel -8.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cheqd (CHEQ) – turuteave
No.1160
$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M
$ 48.40K
$ 48.40K$ 48.40K
$ 17.90M
$ 17.90M$ 17.90M
642.49M
642.49M 642.49M
1,243,225,903
1,243,225,903 1,243,225,903
1,246,524,164
1,246,524,164 1,246,524,164
51.67%
CHEQ
Cheqd praegune turukapitalisatsioon on $ 9.25M$ 48.40K 24 tunnise kauplemismahuga. CHEQ ringlev varu on 642.49M, mille koguvaru on 1246524164. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.90M.
Cheqd (CHEQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cheqd tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001898
-1.30%
30 päeva
$ -0.00326
-18.46%
60 päeva
$ +0.00001
+0.06%
90 päeva
$ -0.00132
-8.40%
Cheqd Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHEQ muutuse $ -0.0001898 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cheqd 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00326 (-18.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cheqd 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHEQ $ +0.00001 (+0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cheqd 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00132 (-8.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cheqd (CHEQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.
Cheqd on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cheqd investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHEQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cheqd kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cheqd ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cheqd hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cheqd (CHEQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cheqd (CHEQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cheqd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cheqd (CHEQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cheqd (CHEQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cheqd osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cheqd osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.