Rohkem infot CHEQ

CHEQ Hinnainfo

CHEQ Valge raamat

CHEQ Ametlik veebisait

CHEQ Tokenoomika

CHEQ Hinnaprognoos

CHEQ Ajalugu

CHEQ – ostujuhend

CHEQ-usaldusraha valuutakonverter

CHEQ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cheqd logo

Cheqd hind(CHEQ)

1 CHEQ/USD reaalajas hind:

$0.01441
$0.01441$0.01441
-1.30%1D
USD
Cheqd (CHEQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:45 (UTC+8)

Cheqd (CHEQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01436
$ 0.01436$ 0.01436
24 h madal
$ 0.0155
$ 0.0155$ 0.0155
24 h kõrge

$ 0.01436
$ 0.01436$ 0.01436

$ 0.0155
$ 0.0155$ 0.0155

$ 0.7058000107411805
$ 0.7058000107411805$ 0.7058000107411805

$ 0.012413606257030118
$ 0.012413606257030118$ 0.012413606257030118

-0.56%

-1.30%

-8.29%

-8.29%

Cheqd (CHEQ) reaalajas hind on $ 0.0144. Viimase 24 tunni jooksul CHEQ kaubeldud madalaim $ 0.01436 ja kõrgeim $ 0.0155 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHEQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7058000107411805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012413606257030118.

Lüliajalise tootluse osas on CHEQ muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel -8.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cheqd (CHEQ) – turuteave

No.1160

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

$ 48.40K
$ 48.40K$ 48.40K

$ 17.90M
$ 17.90M$ 17.90M

642.49M
642.49M 642.49M

1,243,225,903
1,243,225,903 1,243,225,903

1,246,524,164
1,246,524,164 1,246,524,164

51.67%

CHEQ

Cheqd praegune turukapitalisatsioon on $ 9.25M $ 48.40K 24 tunnise kauplemismahuga. CHEQ ringlev varu on 642.49M, mille koguvaru on 1246524164. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.90M.

Cheqd (CHEQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cheqd tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001898-1.30%
30 päeva$ -0.00326-18.46%
60 päeva$ +0.00001+0.06%
90 päeva$ -0.00132-8.40%
Cheqd Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHEQ muutuse $ -0.0001898 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cheqd 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00326 (-18.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cheqd 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHEQ $ +0.00001 (+0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cheqd 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00132 (-8.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cheqd (CHEQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cheqd hinnaajaloo lehte.

Mis on Cheqd (CHEQ)

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Cheqd on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cheqd investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHEQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cheqd kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cheqd ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cheqd hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cheqd (CHEQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cheqd (CHEQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cheqd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cheqd hinna ennustust kohe!

Cheqd (CHEQ) tokenoomika

Cheqd (CHEQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cheqd (CHEQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cheqd osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cheqd osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHEQ kohalike valuutade suhtes

1 Cheqd(CHEQ)/VND
378.936
1 Cheqd(CHEQ)/AUD
A$0.022032
1 Cheqd(CHEQ)/GBP
0.010512
1 Cheqd(CHEQ)/EUR
0.01224
1 Cheqd(CHEQ)/USD
$0.0144
1 Cheqd(CHEQ)/MYR
RM0.060624
1 Cheqd(CHEQ)/TRY
0.587376
1 Cheqd(CHEQ)/JPY
¥2.1168
1 Cheqd(CHEQ)/ARS
ARS$18.676944
1 Cheqd(CHEQ)/RUB
1.1484
1 Cheqd(CHEQ)/INR
1.260144
1 Cheqd(CHEQ)/IDR
Rp232.258032
1 Cheqd(CHEQ)/KRW
19.999872
1 Cheqd(CHEQ)/PHP
0.81432
1 Cheqd(CHEQ)/EGP
￡E.0.695232
1 Cheqd(CHEQ)/BRL
R$0.07776
1 Cheqd(CHEQ)/CAD
C$0.019872
1 Cheqd(CHEQ)/BDT
1.748736
1 Cheqd(CHEQ)/NGN
22.085856
1 Cheqd(CHEQ)/UAH
0.593424
1 Cheqd(CHEQ)/VES
Bs1.944
1 Cheqd(CHEQ)/CLP
$13.8816
1 Cheqd(CHEQ)/PKR
Rs4.079232
1 Cheqd(CHEQ)/KZT
7.796304
1 Cheqd(CHEQ)/THB
฿0.46656
1 Cheqd(CHEQ)/TWD
NT$0.432432
1 Cheqd(CHEQ)/AED
د.إ0.052848
1 Cheqd(CHEQ)/CHF
Fr0.01152
1 Cheqd(CHEQ)/HKD
HK$0.112608
1 Cheqd(CHEQ)/AMD
֏5.504544
1 Cheqd(CHEQ)/MAD
.د.م0.129456
1 Cheqd(CHEQ)/MXN
$0.269712
1 Cheqd(CHEQ)/PLN
0.052416
1 Cheqd(CHEQ)/RON
лв0.062208
1 Cheqd(CHEQ)/SEK
kr0.137376
1 Cheqd(CHEQ)/BGN
лв0.024048
1 Cheqd(CHEQ)/HUF
Ft4.864752
1 Cheqd(CHEQ)/CZK
0.301536
1 Cheqd(CHEQ)/KWD
د.ك0.004392
1 Cheqd(CHEQ)/ILS
0.048528
1 Cheqd(CHEQ)/NOK
kr0.146448
1 Cheqd(CHEQ)/NZD
$0.024192

Cheqd ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cheqd võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cheqd ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cheqd kohta

Kui palju on Cheqd (CHEQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHEQ hind USD on 0.0144 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHEQ/USD hind?
Praegune hind CHEQ/USD on $ 0.0144. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cheqd turukapitalisatsioon?
CHEQ turukapitalisatsioon on $ 9.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHEQ ringlev varu?
CHEQ ringlev varu on 642.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHEQ (ATH) hind?
CHEQ saavutab ATH hinna summas 0.7058000107411805 USD.
Mis oli kõigi aegade CHEQ madalaim (ATL) hind?
CHEQ nägi ATL hinda summas 0.012413606257030118 USD.
Milline on CHEQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHEQ kauplemismaht on $ 48.40K USD.
Kas CHEQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHEQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHEQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:45 (UTC+8)

Cheqd (CHEQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CHEQ/USD kalkulaator

Summa

CHEQ
CHEQ
USD
USD

1 CHEQ = 0.0144 USD

Kauplemine: CHEQ

CHEQUSDT
$0.01441
$0.01441$0.01441
-1.30%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu