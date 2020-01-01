Cheems (CHEEMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cheems (CHEEMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cheems (CHEEMS) teave “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Ametlik veebisait: https://cheems.pet/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Ostke CHEEMS kohe!

Cheems (CHEEMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cheems (CHEEMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 235.16M $ 235.16M $ 235.16M Koguvaru: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Ringlev varu: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 255.45M $ 255.45M $ 255.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Praegune hind: $ 0.0000012542 $ 0.0000012542 $ 0.0000012542 Lisateave Cheems (CHEEMS) hinna kohta

Cheems (CHEEMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cheems (CHEEMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHEEMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHEEMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHEEMS tokeni tokenoomikat, avastage CHEEMS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHEEMS Kas olete huvitatud Cheems (CHEEMS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHEEMS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHEEMS MEXC-ist osta!

Cheems (CHEEMS) hinna ajalugu CHEEMS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHEEMS hinna ajalugu kohe!

CHEEMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHEEMS võiks suunduda? Meie CHEEMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHEEMS tokeni hinna ennustust kohe!

