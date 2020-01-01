Solchat (CHAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solchat (CHAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solchat (CHAT) teave Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Ametlik veebisait: https://www.solchat.io/ Valge raamat: http://docs.solchat.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Ostke CHAT kohe!

Solchat (CHAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solchat (CHAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Koguvaru: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Ringlev varu: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Praegune hind: $ 0.2969 $ 0.2969 $ 0.2969 Lisateave Solchat (CHAT) hinna kohta

Solchat (CHAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solchat (CHAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAT tokeni tokenoomikat, avastage CHAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHAT Kas olete huvitatud Solchat (CHAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHAT MEXC-ist osta!

Solchat (CHAT) hinna ajalugu CHAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHAT hinna ajalugu kohe!

CHAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHAT võiks suunduda? Meie CHAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHAT tokeni hinna ennustust kohe!

