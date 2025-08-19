Rohkem infot CGC

$0.000000002788
$0.000000002788$0.000000002788
-1.48%1D
ChainGuard (CGC) reaalajas hinnagraafik
ChainGuard (CGC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000024
$ 0.0000000024$ 0.0000000024
24 h madal
$ 0.000000003999
$ 0.000000003999$ 0.000000003999
24 h kõrge

$ 0.0000000024
$ 0.0000000024$ 0.0000000024

$ 0.000000003999
$ 0.000000003999$ 0.000000003999

--
----

--
----

+1.45%

-1.48%

-99.11%

-99.11%

ChainGuard (CGC) reaalajas hind on $ 0.000000002788. Viimase 24 tunni jooksul CGC kaubeldud madalaim $ 0.0000000024 ja kõrgeim $ 0.000000003999 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CGC muutunud +1.45% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel -99.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainGuard (CGC) – turuteave

--
----

$ 568.61K
$ 568.61K$ 568.61K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

ChainGuard praegune turukapitalisatsioon on -- $ 568.61K 24 tunnise kauplemismahuga. CGC ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ChainGuard (CGC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChainGuard tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000004188-1.48%
30 päeva$ -0.004999997212-100.00%
60 päeva$ -0.004999997212-100.00%
90 päeva$ -0.004999997212-100.00%
ChainGuard Hinnamuutus täna

Täna registreeris CGC muutuse $ -0.00000000004188 (-1.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChainGuard 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004999997212 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChainGuard 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CGC $ -0.004999997212 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChainGuard 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004999997212 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChainGuard (CGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChainGuard hinnaajaloo lehte.

Mis on ChainGuard (CGC)

AI security for your blockchain journey. Real-time risk alerts, wallet protection, automated tasks.

ChainGuard on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainGuard investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CGC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainGuard kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainGuard ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChainGuard hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainGuard (CGC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainGuard (CGC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainGuard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainGuard hinna ennustust kohe!

ChainGuard (CGC) tokenoomika

ChainGuard (CGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainGuard (CGC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChainGuard osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainGuard osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CGC kohalike valuutade suhtes

1 ChainGuard(CGC)/VND
0.00007336622
1 ChainGuard(CGC)/AUD
A$0.00000000429352
1 ChainGuard(CGC)/GBP
0.00000000206312
1 ChainGuard(CGC)/EUR
0.0000000023698
1 ChainGuard(CGC)/USD
$0.000000002788
1 ChainGuard(CGC)/MYR
RM0.00000001176536
1 ChainGuard(CGC)/TRY
0.00000011397344
1 ChainGuard(CGC)/JPY
¥0.000000409836
1 ChainGuard(CGC)/ARS
ARS$0.00000360204024
1 ChainGuard(CGC)/RUB
0.000000224434
1 ChainGuard(CGC)/INR
0.00000024344816
1 ChainGuard(CGC)/IDR
Rp0.00004496773564
1 ChainGuard(CGC)/KRW
0.00000387219744
1 ChainGuard(CGC)/PHP
0.00000015902752
1 ChainGuard(CGC)/EGP
￡E.0.00000013485556
1 ChainGuard(CGC)/BRL
R$0.00000001513884
1 ChainGuard(CGC)/CAD
C$0.00000000384744
1 ChainGuard(CGC)/BDT
0.00000033863048
1 ChainGuard(CGC)/NGN
0.00000426951532
1 ChainGuard(CGC)/COP
$0.00001119677528
1 ChainGuard(CGC)/ZAR
R.0.00000004918032
1 ChainGuard(CGC)/UAH
0.00000011492136
1 ChainGuard(CGC)/VES
Bs0.00000037638
1 ChainGuard(CGC)/CLP
$0.000002687632
1 ChainGuard(CGC)/PKR
Rs0.0000007906768
1 ChainGuard(CGC)/KZT
0.00000150214652
1 ChainGuard(CGC)/THB
฿0.00000009061
1 ChainGuard(CGC)/TWD
NT$0.0000000837794
1 ChainGuard(CGC)/AED
د.إ0.00000001023196
1 ChainGuard(CGC)/CHF
Fr0.0000000022304
1 ChainGuard(CGC)/HKD
HK$0.00000002180216
1 ChainGuard(CGC)/AMD
֏0.00000106858464
1 ChainGuard(CGC)/MAD
.د.م0.00000002511988
1 ChainGuard(CGC)/MXN
$0.00000005233076
1 ChainGuard(CGC)/SAR
ريال0.000000010455
1 ChainGuard(CGC)/PLN
0.00000001014832
1 ChainGuard(CGC)/RON
лв0.00000001207204
1 ChainGuard(CGC)/SEK
kr0.0000000266254
1 ChainGuard(CGC)/BGN
лв0.00000000465596
1 ChainGuard(CGC)/HUF
Ft0.00000094474168
1 ChainGuard(CGC)/CZK
0.00000005846436
1 ChainGuard(CGC)/KWD
د.ك0.00000000085034
1 ChainGuard(CGC)/ILS
0.00000000942344
1 ChainGuard(CGC)/AOA
Kz0.00000254145716
1 ChainGuard(CGC)/BHD
.د.ب0.000000001051076
1 ChainGuard(CGC)/BMD
$0.000000002788
1 ChainGuard(CGC)/DKK
kr0.00000001781532
1 ChainGuard(CGC)/HNL
L0.00000007298984
1 ChainGuard(CGC)/MUR
0.00000012677036
1 ChainGuard(CGC)/NAD
$0.00000004912456
1 ChainGuard(CGC)/NOK
kr0.00000002840972
1 ChainGuard(CGC)/NZD
$0.00000000468384
1 ChainGuard(CGC)/PAB
B/.0.000000002788
1 ChainGuard(CGC)/PGK
K0.0000000115702
1 ChainGuard(CGC)/QAR
ر.ق0.00000001014832
1 ChainGuard(CGC)/RSD
дин.0.0000002800546

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainGuard võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ChainGuard ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainGuard kohta

Kui palju on ChainGuard (CGC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGC hind USD on 0.000000002788 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGC/USD hind?
Praegune hind CGC/USD on $ 0.000000002788. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainGuard turukapitalisatsioon?
CGC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGC ringlev varu?
CGC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGC (ATH) hind?
CGC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CGC madalaim (ATL) hind?
CGC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CGC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGC kauplemismaht on $ 568.61K USD.
Kas CGC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGC hinna ennustust.
ChainGuard (CGC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

