Cockfight Network (CFN) reaalajas hind on $ 0.1461. Viimase 24 tunni jooksul CFN kaubeldud madalaim $ 0.1405 ja kõrgeim $ 0.1464 näitab aktiivset turu volatiivsust. CFNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.300611418675181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06289755256850667.
Lüliajalise tootluse osas on CFN muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +54.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cockfight Network (CFN) – turuteave
Cockfight Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 37.67K 24 tunnise kauplemismahuga. CFN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 974819. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.10M.
Cockfight Network (CFN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cockfight Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000088
-0.06%
30 päeva
$ +0.0288
+24.55%
60 päeva
$ +0.0064
+4.58%
90 päeva
$ -0.0483
-24.85%
Cockfight Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CFN muutuse $ -0.000088 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cockfight Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0288 (+24.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cockfight Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CFN $ +0.0064 (+4.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cockfight Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0483 (-24.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cockfight Network (CFN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.
Cockfight Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cockfight Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CFN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cockfight Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cockfight Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cockfight Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cockfight Network (CFN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cockfight Network (CFN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cockfight Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cockfight Network (CFN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cockfight Network (CFN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cockfight Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cockfight Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.