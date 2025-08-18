Rohkem infot CFN

Cockfight Network hind(CFN)

1 CFN/USD reaalajas hind:

$0.146
$0.146
-0.06%1D
USD
Cockfight Network (CFN) reaalajas hinnagraafik
Cockfight Network (CFN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1405
$ 0.1405
24 h madal
$ 0.1464
$ 0.1464
24 h kõrge

$ 0.1405
$ 0.1405

$ 0.1464
$ 0.1464

$ 2.300611418675181
$ 2.300611418675181

$ 0.06289755256850667
$ 0.06289755256850667

+0.06%

-0.06%

+54.93%

+54.93%

Cockfight Network (CFN) reaalajas hind on $ 0.1461. Viimase 24 tunni jooksul CFN kaubeldud madalaim $ 0.1405 ja kõrgeim $ 0.1464 näitab aktiivset turu volatiivsust. CFNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.300611418675181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06289755256850667.

Lüliajalise tootluse osas on CFN muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +54.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cockfight Network (CFN) – turuteave

No.3963

$ 0.00
$ 0.00

$ 37.67K
$ 37.67K

$ 146.10M
$ 146.10M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

974,819
974,819

0.00%

Cockfight Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 37.67K 24 tunnise kauplemismahuga. CFN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 974819. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.10M.

Cockfight Network (CFN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cockfight Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000088-0.06%
30 päeva$ +0.0288+24.55%
60 päeva$ +0.0064+4.58%
90 päeva$ -0.0483-24.85%
Cockfight Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CFN muutuse $ -0.000088 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cockfight Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0288 (+24.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cockfight Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CFN $ +0.0064 (+4.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cockfight Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0483 (-24.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cockfight Network (CFN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cockfight Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cockfight Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CFN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cockfight Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cockfight Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cockfight Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cockfight Network (CFN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cockfight Network (CFN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cockfight Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cockfight Network hinna ennustust kohe!

Cockfight Network (CFN) tokenoomika

Cockfight Network (CFN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cockfight Network (CFN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cockfight Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cockfight Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CFN kohalike valuutade suhtes

1 Cockfight Network(CFN)/VND
3,844.6215
1 Cockfight Network(CFN)/AUD
A$0.223533
1 Cockfight Network(CFN)/GBP
0.106653
1 Cockfight Network(CFN)/EUR
0.124185
1 Cockfight Network(CFN)/USD
$0.1461
1 Cockfight Network(CFN)/MYR
RM0.615081
1 Cockfight Network(CFN)/TRY
5.959419
1 Cockfight Network(CFN)/JPY
¥21.4767
1 Cockfight Network(CFN)/ARS
ARS$189.493161
1 Cockfight Network(CFN)/RUB
11.651475
1 Cockfight Network(CFN)/INR
12.785211
1 Cockfight Network(CFN)/IDR
Rp2,356.451283
1 Cockfight Network(CFN)/KRW
202.915368
1 Cockfight Network(CFN)/PHP
8.261955
1 Cockfight Network(CFN)/EGP
￡E.7.053708
1 Cockfight Network(CFN)/BRL
R$0.78894
1 Cockfight Network(CFN)/CAD
C$0.201618
1 Cockfight Network(CFN)/BDT
17.742384
1 Cockfight Network(CFN)/NGN
224.079414
1 Cockfight Network(CFN)/UAH
6.020781
1 Cockfight Network(CFN)/VES
Bs19.7235
1 Cockfight Network(CFN)/CLP
$140.8404
1 Cockfight Network(CFN)/PKR
Rs41.387208
1 Cockfight Network(CFN)/KZT
79.100001
1 Cockfight Network(CFN)/THB
฿4.73364
1 Cockfight Network(CFN)/TWD
NT$4.387383
1 Cockfight Network(CFN)/AED
د.إ0.536187
1 Cockfight Network(CFN)/CHF
Fr0.11688
1 Cockfight Network(CFN)/HKD
HK$1.142502
1 Cockfight Network(CFN)/AMD
֏55.848186
1 Cockfight Network(CFN)/MAD
.د.م1.313439
1 Cockfight Network(CFN)/MXN
$2.736453
1 Cockfight Network(CFN)/PLN
0.531804
1 Cockfight Network(CFN)/RON
лв0.631152
1 Cockfight Network(CFN)/SEK
kr1.393794
1 Cockfight Network(CFN)/BGN
лв0.243987
1 Cockfight Network(CFN)/HUF
Ft49.374495
1 Cockfight Network(CFN)/CZK
3.059334
1 Cockfight Network(CFN)/KWD
د.ك0.0445605
1 Cockfight Network(CFN)/ILS
0.492357
1 Cockfight Network(CFN)/NOK
kr1.485837
1 Cockfight Network(CFN)/NZD
$0.245448

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cockfight Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cockfight Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cockfight Network kohta

Kui palju on Cockfight Network (CFN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CFN hind USD on 0.1461 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CFN/USD hind?
Praegune hind CFN/USD on $ 0.1461. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cockfight Network turukapitalisatsioon?
CFN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CFN ringlev varu?
CFN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CFN (ATH) hind?
CFN saavutab ATH hinna summas 2.300611418675181 USD.
Mis oli kõigi aegade CFN madalaim (ATL) hind?
CFN nägi ATL hinda summas 0.06289755256850667 USD.
Milline on CFN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CFN kauplemismaht on $ 37.67K USD.
Kas CFN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CFN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CFN hinna ennustust.
Cockfight Network (CFN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
