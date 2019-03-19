Celer Network (CELR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Celer Network (CELR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Celer Network (CELR) teave Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Ametlik veebisait: https://www.celer.network/# Valge raamat: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Ostke CELR kohe!

Celer Network (CELR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Celer Network (CELR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.08M $ 63.08M $ 63.08M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.83M $ 80.83M $ 80.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Praegune hind: $ 0.008083 $ 0.008083 $ 0.008083 Lisateave Celer Network (CELR) hinna kohta

Celer Network (CELR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Celer Network (CELR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CELR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CELR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CELR tokeni tokenoomikat, avastage CELR tokeni reaalajas hinda!

Celer Network (CELR) hinna ajalugu CELR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CELR hinna ajalugu kohe!

