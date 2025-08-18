Mis on Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celer Network (CELR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celer Network (CELR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celer Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Celer Network (CELR) tokenoomika

Celer Network (CELR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CELR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Celer Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Celer Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celer Network kohta Kui palju on Celer Network (CELR) tänapäeval väärt? Reaalajas CELR hind USD on 0.009052 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CELR/USD hind? $ 0.009052 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CELR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Celer Network turukapitalisatsioon? CELR turukapitalisatsioon on $ 70.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CELR ringlev varu? CELR ringlev varu on 7.78B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CELR (ATH) hind? CELR saavutab ATH hinna summas 0.19869033851597 USD . Mis oli kõigi aegade CELR madalaim (ATL) hind? CELR nägi ATL hinda summas 0.00101410762651 USD . Milline on CELR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CELR kauplemismaht on $ 4.49M USD . Kas CELR sel aastal kõrgemale ka suundub? CELR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CELR hinna ennustust

