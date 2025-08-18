Celer Network (CELR) reaalajas hind on $ 0.009052. Viimase 24 tunni jooksul CELR kaubeldud madalaim $ 0.008742 ja kõrgeim $ 0.00966 näitab aktiivset turu volatiivsust. CELRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19869033851597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101410762651.
Lüliajalise tootluse osas on CELR muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +1.73% 24 tunni vältel +11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Celer Network (CELR) – turuteave
No.480
$ 70.46M
$ 70.46M
$ 4.49M
$ 4.49M
$ 90.52M
$ 90.52M
7.78B
7.78B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
77.83%
2019-03-19 00:00:00
$ 0.0067
$ 0.0067
ETH
Celer Network praegune turukapitalisatsioon on $ 70.46M$ 4.49M 24 tunnise kauplemismahuga. CELR ringlev varu on 7.78B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.52M.
Celer Network (CELR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Celer Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00015378
+1.73%
30 päeva
$ -0.000057
-0.63%
60 päeva
$ +0.002061
+29.48%
90 päeva
$ -0.00078
-7.94%
Celer Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CELR muutuse $ +0.00015378 (+1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Celer Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000057 (-0.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Celer Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CELR $ +0.002061 (+29.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Celer Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00078 (-7.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Celer Network (CELR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
Celer Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Celer Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CELR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Celer Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Celer Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Celer Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Celer Network (CELR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celer Network (CELR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celer Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Celer Network (CELR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CELR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Celer Network (CELR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Celer Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Celer Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
