Celer Network hind(CELR)

1 CELR/USD reaalajas hind:

$0.009043
$0.009043$0.009043
+1.73%1D
USD
Celer Network (CELR) reaalajas hinnagraafik
Celer Network (CELR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008742
$ 0.008742$ 0.008742
24 h madal
$ 0.00966
$ 0.00966$ 0.00966
24 h kõrge

$ 0.008742
$ 0.008742$ 0.008742

$ 0.00966
$ 0.00966$ 0.00966

$ 0.19869033851597
$ 0.19869033851597$ 0.19869033851597

$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651

+0.27%

+1.73%

+11.90%

+11.90%

Celer Network (CELR) reaalajas hind on $ 0.009052. Viimase 24 tunni jooksul CELR kaubeldud madalaim $ 0.008742 ja kõrgeim $ 0.00966 näitab aktiivset turu volatiivsust. CELRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19869033851597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101410762651.

Lüliajalise tootluse osas on CELR muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +1.73% 24 tunni vältel +11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Celer Network (CELR) – turuteave

No.480

$ 70.46M
$ 70.46M$ 70.46M

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

$ 90.52M
$ 90.52M$ 90.52M

7.78B
7.78B 7.78B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

77.83%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

ETH

Celer Network praegune turukapitalisatsioon on $ 70.46M $ 4.49M 24 tunnise kauplemismahuga. CELR ringlev varu on 7.78B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.52M.

Celer Network (CELR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Celer Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015378+1.73%
30 päeva$ -0.000057-0.63%
60 päeva$ +0.002061+29.48%
90 päeva$ -0.00078-7.94%
Celer Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CELR muutuse $ +0.00015378 (+1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Celer Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000057 (-0.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Celer Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CELR $ +0.002061 (+29.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Celer Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00078 (-7.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Celer Network (CELR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Celer Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Celer Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida CELR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Celer Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Celer Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Celer Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celer Network (CELR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celer Network (CELR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celer Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Celer Network hinna ennustust kohe!

Celer Network (CELR) tokenoomika

Celer Network (CELR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CELR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Celer Network (CELR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Celer Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Celer Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CELR kohalike valuutade suhtes

1 Celer Network(CELR)/VND
238.20338
1 Celer Network(CELR)/AUD
A$0.01375904
1 Celer Network(CELR)/GBP
0.00660796
1 Celer Network(CELR)/EUR
0.0076942
1 Celer Network(CELR)/USD
$0.009052
1 Celer Network(CELR)/MYR
RM0.03810892
1 Celer Network(CELR)/TRY
0.36923108
1 Celer Network(CELR)/JPY
¥1.330644
1 Celer Network(CELR)/ARS
ARS$11.74053452
1 Celer Network(CELR)/RUB
0.72153492
1 Celer Network(CELR)/INR
0.79214052
1 Celer Network(CELR)/IDR
Rp145.99997956
1 Celer Network(CELR)/KRW
12.57214176
1 Celer Network(CELR)/PHP
0.5118906
1 Celer Network(CELR)/EGP
￡E.0.43684952
1 Celer Network(CELR)/BRL
R$0.0488808
1 Celer Network(CELR)/CAD
C$0.01249176
1 Celer Network(CELR)/BDT
1.09927488
1 Celer Network(CELR)/NGN
13.88341448
1 Celer Network(CELR)/UAH
0.37303292
1 Celer Network(CELR)/VES
Bs1.22202
1 Celer Network(CELR)/CLP
$8.726128
1 Celer Network(CELR)/PKR
Rs2.56425056
1 Celer Network(CELR)/KZT
4.90084332
1 Celer Network(CELR)/THB
฿0.2923796
1 Celer Network(CELR)/TWD
NT$0.27183156
1 Celer Network(CELR)/AED
د.إ0.03322084
1 Celer Network(CELR)/CHF
Fr0.0072416
1 Celer Network(CELR)/HKD
HK$0.07078664
1 Celer Network(CELR)/AMD
֏3.46021752
1 Celer Network(CELR)/MAD
.د.م0.08137748
1 Celer Network(CELR)/MXN
$0.17081124
1 Celer Network(CELR)/PLN
0.03294928
1 Celer Network(CELR)/RON
лв0.03910464
1 Celer Network(CELR)/SEK
kr0.0864466
1 Celer Network(CELR)/BGN
лв0.01511684
1 Celer Network(CELR)/HUF
Ft3.0559552
1 Celer Network(CELR)/CZK
0.1891868
1 Celer Network(CELR)/KWD
د.ك0.00276086
1 Celer Network(CELR)/ILS
0.03050524
1 Celer Network(CELR)/NOK
kr0.09223988
1 Celer Network(CELR)/NZD
$0.01520736

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Celer Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Celer Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celer Network kohta

Kui palju on Celer Network (CELR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CELR hind USD on 0.009052 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CELR/USD hind?
Praegune hind CELR/USD on $ 0.009052. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Celer Network turukapitalisatsioon?
CELR turukapitalisatsioon on $ 70.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CELR ringlev varu?
CELR ringlev varu on 7.78B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CELR (ATH) hind?
CELR saavutab ATH hinna summas 0.19869033851597 USD.
Mis oli kõigi aegade CELR madalaim (ATL) hind?
CELR nägi ATL hinda summas 0.00101410762651 USD.
Milline on CELR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CELR kauplemismaht on $ 4.49M USD.
Kas CELR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CELR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CELR hinna ennustust.
Celer Network (CELR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
