Rohkem infot CELL

CELL Hinnainfo

CELL Valge raamat

CELL Ametlik veebisait

CELL Tokenoomika

CELL Hinnaprognoos

CELL Ajalugu

CELL – ostujuhend

CELL-usaldusraha valuutakonverter

CELL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cellframe logo

Cellframe hind(CELL)

1 CELL/USD reaalajas hind:

$0.298
$0.298$0.298
-2.23%1D
USD
Cellframe (CELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:43:07 (UTC+8)

Cellframe (CELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2967
$ 0.2967$ 0.2967
24 h madal
$ 0.3142
$ 0.3142$ 0.3142
24 h kõrge

$ 0.2967
$ 0.2967$ 0.2967

$ 0.3142
$ 0.3142$ 0.3142

$ 13.189931682469501
$ 13.189931682469501$ 13.189931682469501

$ 0.12761940186248863
$ 0.12761940186248863$ 0.12761940186248863

-1.53%

-2.23%

-9.62%

-9.62%

Cellframe (CELL) reaalajas hind on $ 0.2979. Viimase 24 tunni jooksul CELL kaubeldud madalaim $ 0.2967 ja kõrgeim $ 0.3142 näitab aktiivset turu volatiivsust. CELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.189931682469501 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12761940186248863.

Lüliajalise tootluse osas on CELL muutunud -1.53% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -9.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cellframe (CELL) – turuteave

No.1211

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

$ 36.36K
$ 36.36K$ 36.36K

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

28.60M
28.60M 28.60M

30,300,000
30,300,000 30,300,000

32,559,591
32,559,591 32,559,591

94.38%

ETH

Cellframe praegune turukapitalisatsioon on $ 8.52M $ 36.36K 24 tunnise kauplemismahuga. CELL ringlev varu on 28.60M, mille koguvaru on 32559591. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.03M.

Cellframe (CELL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cellframe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006797-2.23%
30 päeva$ +0.0227+8.24%
60 päeva$ -0.0231-7.20%
90 päeva$ -0.0547-15.52%
Cellframe Hinnamuutus täna

Täna registreeris CELL muutuse $ -0.006797 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cellframe 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0227 (+8.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cellframe 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CELL $ -0.0231 (-7.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cellframe 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0547 (-15.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cellframe (CELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cellframe hinnaajaloo lehte.

Mis on Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cellframe investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cellframe kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cellframe ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cellframe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cellframe (CELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cellframe (CELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cellframe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cellframe hinna ennustust kohe!

Cellframe (CELL) tokenoomika

Cellframe (CELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cellframe (CELL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cellframe osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cellframe osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CELL kohalike valuutade suhtes

1 Cellframe(CELL)/VND
7,839.2385
1 Cellframe(CELL)/AUD
A$0.455787
1 Cellframe(CELL)/GBP
0.217467
1 Cellframe(CELL)/EUR
0.253215
1 Cellframe(CELL)/USD
$0.2979
1 Cellframe(CELL)/MYR
RM1.254159
1 Cellframe(CELL)/TRY
12.169215
1 Cellframe(CELL)/JPY
¥43.7913
1 Cellframe(CELL)/ARS
ARS$385.878807
1 Cellframe(CELL)/RUB
23.724756
1 Cellframe(CELL)/INR
26.069229
1 Cellframe(CELL)/IDR
Rp4,804.838037
1 Cellframe(CELL)/KRW
413.747352
1 Cellframe(CELL)/PHP
16.846245
1 Cellframe(CELL)/EGP
￡E.14.361759
1 Cellframe(CELL)/BRL
R$1.60866
1 Cellframe(CELL)/CAD
C$0.411102
1 Cellframe(CELL)/BDT
36.176976
1 Cellframe(CELL)/NGN
456.901146
1 Cellframe(CELL)/UAH
12.276459
1 Cellframe(CELL)/VES
Bs40.2165
1 Cellframe(CELL)/CLP
$287.1756
1 Cellframe(CELL)/PKR
Rs84.389112
1 Cellframe(CELL)/KZT
161.286039
1 Cellframe(CELL)/THB
฿9.631107
1 Cellframe(CELL)/TWD
NT$8.945937
1 Cellframe(CELL)/AED
د.إ1.093293
1 Cellframe(CELL)/CHF
Fr0.23832
1 Cellframe(CELL)/HKD
HK$2.329578
1 Cellframe(CELL)/AMD
֏113.875254
1 Cellframe(CELL)/MAD
.د.م2.678121
1 Cellframe(CELL)/MXN
$5.576688
1 Cellframe(CELL)/PLN
1.081377
1 Cellframe(CELL)/RON
лв1.286928
1 Cellframe(CELL)/SEK
kr2.841966
1 Cellframe(CELL)/BGN
лв0.497493
1 Cellframe(CELL)/HUF
Ft100.505502
1 Cellframe(CELL)/CZK
6.223131
1 Cellframe(CELL)/KWD
د.ك0.0908595
1 Cellframe(CELL)/ILS
1.003923
1 Cellframe(CELL)/NOK
kr3.026664
1 Cellframe(CELL)/NZD
$0.500472

Cellframe ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cellframe võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cellframe ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cellframe kohta

Kui palju on Cellframe (CELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CELL hind USD on 0.2979 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CELL/USD hind?
Praegune hind CELL/USD on $ 0.2979. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cellframe turukapitalisatsioon?
CELL turukapitalisatsioon on $ 8.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CELL ringlev varu?
CELL ringlev varu on 28.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CELL (ATH) hind?
CELL saavutab ATH hinna summas 13.189931682469501 USD.
Mis oli kõigi aegade CELL madalaim (ATL) hind?
CELL nägi ATL hinda summas 0.12761940186248863 USD.
Milline on CELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CELL kauplemismaht on $ 36.36K USD.
Kas CELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CELL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:43:07 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CELL/USD kalkulaator

Summa

CELL
CELL
USD
USD

1 CELL = 0.2979 USD

Kauplemine: CELL

CELLUSDT
$0.298
$0.298$0.298
-2.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu