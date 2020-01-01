Celsius (CEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Celsius (CEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Celsius (CEL) teave Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans. Ametlik veebisait: https://celsius.network/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/nRtfwU9G82CSHhHGJNxFhtn7FLvWP2rqvQvje1WtL69 Ostke CEL kohe!

Celsius (CEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Celsius (CEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Koguvaru: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M Ringlev varu: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.7529 $ 4.7529 $ 4.7529 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0223455 $ 0.0223455 $ 0.0223455 Praegune hind: $ 0.074 $ 0.074 $ 0.074 Lisateave Celsius (CEL) hinna kohta

Celsius (CEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Celsius (CEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CEL tokeni tokenoomikat, avastage CEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CEL Kas olete huvitatud Celsius (CEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CEL MEXC-ist osta!

Celsius (CEL) hinna ajalugu CEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CEL hinna ajalugu kohe!

CEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CEL võiks suunduda? Meie CEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CEL tokeni hinna ennustust kohe!

