Celsius logo

Celsius hind(CEL)

1 CEL/USD reaalajas hind:

$0.07997
+6.25%1D
USD
Celsius (CEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:54 (UTC+8)

Celsius (CEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07365
24 h madal
$ 0.08388
24 h kõrge

$ 0.07365
$ 0.08388
$ 8.0232862
$ 0.0223455
+6.17%

+6.25%

+1.83%

+1.83%

Celsius (CEL) reaalajas hind on $ 0.07999. Viimase 24 tunni jooksul CEL kaubeldud madalaim $ 0.07365 ja kõrgeim $ 0.08388 näitab aktiivset turu volatiivsust. CELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.0232862 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0223455.

Lüliajalise tootluse osas on CEL muutunud +6.17% viimase tunni jooksul, +6.25% 24 tunni vältel +1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Celsius (CEL) – turuteave

No.1696

$ 3.02M
$ 56.88K
$ 3.02M
37.72M
37,720,111
ETH

Celsius praegune turukapitalisatsioon on $ 3.02M $ 56.88K 24 tunnise kauplemismahuga. CEL ringlev varu on 37.72M, mille koguvaru on 37720111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Celsius (CEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Celsius tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0047041+6.25%
30 päeva$ -0.00566-6.61%
60 päeva$ +0.00412+5.43%
90 päeva$ -0.02065-20.52%
Celsius Hinnamuutus täna

Täna registreeris CEL muutuse $ +0.0047041 (+6.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Celsius 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00566 (-6.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Celsius 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CEL $ +0.00412 (+5.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Celsius 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02065 (-20.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Celsius (CEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Celsius hinnaajaloo lehte.

Mis on Celsius (CEL)

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Celsius on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Celsius investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Celsius kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Celsius ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Celsius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celsius (CEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celsius (CEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celsius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Celsius hinna ennustust kohe!

Celsius (CEL) tokenoomika

Celsius (CEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Celsius (CEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Celsius osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Celsius osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CEL kohalike valuutade suhtes

1 Celsius(CEL)/VND
2,104.93685
1 Celsius(CEL)/AUD
A$0.1215848
1 Celsius(CEL)/GBP
0.0583927
1 Celsius(CEL)/EUR
0.0679915
1 Celsius(CEL)/USD
$0.07999
1 Celsius(CEL)/MYR
RM0.3367579
1 Celsius(CEL)/TRY
3.2627921
1 Celsius(CEL)/JPY
¥11.75853
1 Celsius(CEL)/ARS
ARS$103.7478299
1 Celsius(CEL)/RUB
6.3760029
1 Celsius(CEL)/INR
6.9999249
1 Celsius(CEL)/IDR
Rp1,290.1611097
1 Celsius(CEL)/KRW
111.0965112
1 Celsius(CEL)/PHP
4.5234345
1 Celsius(CEL)/EGP
￡E.3.8603174
1 Celsius(CEL)/BRL
R$0.431946
1 Celsius(CEL)/CAD
C$0.1103862
1 Celsius(CEL)/BDT
9.7139856
1 Celsius(CEL)/NGN
122.6838626
1 Celsius(CEL)/UAH
3.2963879
1 Celsius(CEL)/VES
Bs10.79865
1 Celsius(CEL)/CLP
$77.11036
1 Celsius(CEL)/PKR
Rs22.6595672
1 Celsius(CEL)/KZT
43.3073859
1 Celsius(CEL)/THB
฿2.583677
1 Celsius(CEL)/TWD
NT$2.4020997
1 Celsius(CEL)/AED
د.إ0.2935633
1 Celsius(CEL)/CHF
Fr0.063992
1 Celsius(CEL)/HKD
HK$0.6255218
1 Celsius(CEL)/AMD
֏30.5769774
1 Celsius(CEL)/MAD
.د.م0.7191101
1 Celsius(CEL)/MXN
$1.5094113
1 Celsius(CEL)/PLN
0.2911636
1 Celsius(CEL)/RON
лв0.3455568
1 Celsius(CEL)/SEK
kr0.7639045
1 Celsius(CEL)/BGN
лв0.1335833
1 Celsius(CEL)/HUF
Ft27.004624
1 Celsius(CEL)/CZK
1.671791
1 Celsius(CEL)/KWD
د.ك0.02439695
1 Celsius(CEL)/ILS
0.2695663
1 Celsius(CEL)/NOK
kr0.8150981
1 Celsius(CEL)/NZD
$0.1343832

Celsius ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Celsius võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Celsius ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celsius kohta

Kui palju on Celsius (CEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CEL hind USD on 0.07999 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CEL/USD hind?
Praegune hind CEL/USD on $ 0.07999. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Celsius turukapitalisatsioon?
CEL turukapitalisatsioon on $ 3.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CEL ringlev varu?
CEL ringlev varu on 37.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CEL (ATH) hind?
CEL saavutab ATH hinna summas 8.0232862 USD.
Mis oli kõigi aegade CEL madalaim (ATL) hind?
CEL nägi ATL hinda summas 0.0223455 USD.
Milline on CEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CEL kauplemismaht on $ 56.88K USD.
Kas CEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CEL hinna ennustust.
Celsius (CEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 CEL = 0.07999 USD

$0.07997
