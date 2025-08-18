Celsius (CEL) reaalajas hind on $ 0.07999. Viimase 24 tunni jooksul CEL kaubeldud madalaim $ 0.07365 ja kõrgeim $ 0.08388 näitab aktiivset turu volatiivsust. CELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.0232862 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0223455.
Lüliajalise tootluse osas on CEL muutunud +6.17% viimase tunni jooksul, +6.25% 24 tunni vältel +1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Celsius (CEL) – turuteave
No.1696
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
$ 56.88K
$ 56.88K$ 56.88K
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
37.72M
37.72M 37.72M
37,720,111
37,720,111 37,720,111
ETH
Celsius praegune turukapitalisatsioon on $ 3.02M$ 56.88K 24 tunnise kauplemismahuga. CEL ringlev varu on 37.72M, mille koguvaru on 37720111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Celsius (CEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Celsius tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0047041
+6.25%
30 päeva
$ -0.00566
-6.61%
60 päeva
$ +0.00412
+5.43%
90 päeva
$ -0.02065
-20.52%
Celsius Hinnamuutus täna
Täna registreeris CEL muutuse $ +0.0047041 (+6.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Celsius 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00566 (-6.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Celsius 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CEL $ +0.00412 (+5.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Celsius 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02065 (-20.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Celsius (CEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.
Celsius on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Celsius investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Celsius kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Celsius ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Celsius hinna ennustus (USD)
Kui palju on Celsius (CEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celsius (CEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celsius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Celsius (CEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Celsius (CEL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Celsius osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Celsius osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.