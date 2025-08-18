Mis on CheckDot (CDT)

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CheckDot kohta Kui palju on CheckDot (CDT) tänapäeval väärt? Reaalajas CDT hind USD on 0.1096 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CDT/USD hind? $ 0.1096 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CheckDot turukapitalisatsioon? CDT turukapitalisatsioon on $ 848.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CDT ringlev varu? CDT ringlev varu on 7.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDT (ATH) hind? CDT saavutab ATH hinna summas 1.2931717380255459 USD . Mis oli kõigi aegade CDT madalaim (ATL) hind? CDT nägi ATL hinda summas 0.012415128747254563 USD . Milline on CDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CDT kauplemismaht on $ 70.67K USD . Kas CDT sel aastal kõrgemale ka suundub? CDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDT hinna ennustust

