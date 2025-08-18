Rohkem infot CDT

CheckDot hind(CDT)

1 CDT/USD reaalajas hind:

$0.1096
$0.1096$0.1096
-1.88%1D
USD
CheckDot (CDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:42:53 (UTC+8)

CheckDot (CDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1054
$ 0.1054$ 0.1054
24 h madal
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605
24 h kõrge

$ 0.1054
$ 0.1054$ 0.1054

$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605

$ 1.2931717380255459
$ 1.2931717380255459$ 1.2931717380255459

$ 0.012415128747254563
$ 0.012415128747254563$ 0.012415128747254563

+0.18%

-1.88%

+4.18%

+4.18%

CheckDot (CDT) reaalajas hind on $ 0.1096. Viimase 24 tunni jooksul CDT kaubeldud madalaim $ 0.1054 ja kõrgeim $ 0.1605 näitab aktiivset turu volatiivsust. CDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2931717380255459 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012415128747254563.

Lüliajalise tootluse osas on CDT muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -1.88% 24 tunni vältel +4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CheckDot (CDT) – turuteave

No.2179

$ 848.92K
$ 848.92K$ 848.92K

$ 70.67K
$ 70.67K$ 70.67K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

7.75M
7.75M 7.75M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,897,864.25
9,897,864.25 9,897,864.25

77.45%

ETH

CheckDot praegune turukapitalisatsioon on $ 848.92K $ 70.67K 24 tunnise kauplemismahuga. CDT ringlev varu on 7.75M, mille koguvaru on 9897864.25. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

CheckDot (CDT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CheckDot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0021-1.88%
30 päeva$ +0.0102+10.26%
60 päeva$ +0.0291+36.14%
90 päeva$ +0.0211+23.84%
CheckDot Hinnamuutus täna

Täna registreeris CDT muutuse $ -0.0021 (-1.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CheckDot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0102 (+10.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CheckDot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CDT $ +0.0291 (+36.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CheckDot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0211 (+23.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CheckDot (CDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CheckDot hinnaajaloo lehte.

Mis on CheckDot (CDT)

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

CheckDot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CheckDot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CheckDot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CheckDot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CheckDot hinna ennustus (USD)

Kui palju on CheckDot (CDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CheckDot (CDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CheckDot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CheckDot hinna ennustust kohe!

CheckDot (CDT) tokenoomika

CheckDot (CDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CheckDot (CDT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CheckDot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CheckDot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CDT kohalike valuutade suhtes

1 CheckDot(CDT)/VND
2,884.124
1 CheckDot(CDT)/AUD
A$0.167688
1 CheckDot(CDT)/GBP
0.080008
1 CheckDot(CDT)/EUR
0.09316
1 CheckDot(CDT)/USD
$0.1096
1 CheckDot(CDT)/MYR
RM0.461416
1 CheckDot(CDT)/TRY
4.47716
1 CheckDot(CDT)/JPY
¥16.1112
1 CheckDot(CDT)/ARS
ARS$141.968168
1 CheckDot(CDT)/RUB
8.728544
1 CheckDot(CDT)/INR
9.591096
1 CheckDot(CDT)/IDR
Rp1,767.741688
1 CheckDot(CDT)/KRW
152.221248
1 CheckDot(CDT)/PHP
6.19788
1 CheckDot(CDT)/EGP
￡E.5.283816
1 CheckDot(CDT)/BRL
R$0.59184
1 CheckDot(CDT)/CAD
C$0.151248
1 CheckDot(CDT)/BDT
13.309824
1 CheckDot(CDT)/NGN
168.097904
1 CheckDot(CDT)/UAH
4.516616
1 CheckDot(CDT)/VES
Bs14.796
1 CheckDot(CDT)/CLP
$105.6544
1 CheckDot(CDT)/PKR
Rs31.047488
1 CheckDot(CDT)/KZT
59.338536
1 CheckDot(CDT)/THB
฿3.543368
1 CheckDot(CDT)/TWD
NT$3.291288
1 CheckDot(CDT)/AED
د.إ0.402232
1 CheckDot(CDT)/CHF
Fr0.08768
1 CheckDot(CDT)/HKD
HK$0.857072
1 CheckDot(CDT)/AMD
֏41.895696
1 CheckDot(CDT)/MAD
.د.م0.985304
1 CheckDot(CDT)/MXN
$2.051712
1 CheckDot(CDT)/PLN
0.397848
1 CheckDot(CDT)/RON
лв0.473472
1 CheckDot(CDT)/SEK
kr1.045584
1 CheckDot(CDT)/BGN
лв0.183032
1 CheckDot(CDT)/HUF
Ft36.976848
1 CheckDot(CDT)/CZK
2.289544
1 CheckDot(CDT)/KWD
د.ك0.033428
1 CheckDot(CDT)/ILS
0.369352
1 CheckDot(CDT)/NOK
kr1.113536
1 CheckDot(CDT)/NZD
$0.184128

CheckDot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CheckDot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CheckDot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CheckDot kohta

Kui palju on CheckDot (CDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CDT hind USD on 0.1096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CDT/USD hind?
Praegune hind CDT/USD on $ 0.1096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CheckDot turukapitalisatsioon?
CDT turukapitalisatsioon on $ 848.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CDT ringlev varu?
CDT ringlev varu on 7.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDT (ATH) hind?
CDT saavutab ATH hinna summas 1.2931717380255459 USD.
Mis oli kõigi aegade CDT madalaim (ATL) hind?
CDT nägi ATL hinda summas 0.012415128747254563 USD.
Milline on CDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CDT kauplemismaht on $ 70.67K USD.
Kas CDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDT hinna ennustust.
CheckDot (CDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CDT/USD kalkulaator

Summa

CDT
CDT
USD
USD

1 CDT = 0.1096 USD

Kauplemine: CDT

CDTUSDT
$0.1096
$0.1096$0.1096
-1.88%

