Concordium (CCD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Concordium (CCD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Concordium (CCD) teave Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Ametlik veebisait: https://www.concordium.com Valge raamat: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://ccdscan.io/ Ostke CCD kohe!

Concordium (CCD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Concordium (CCD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.93M $ 56.93M $ 56.93M Koguvaru: $ 14.05B $ 14.05B $ 14.05B Ringlev varu: $ 11.63B $ 11.63B $ 11.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.80M $ 68.80M $ 68.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Praegune hind: $ 0.004896 $ 0.004896 $ 0.004896 Lisateave Concordium (CCD) hinna kohta

Concordium (CCD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Concordium (CCD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CCD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CCD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CCD tokeni tokenoomikat, avastage CCD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CCD Kas olete huvitatud Concordium (CCD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CCD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CCD MEXC-ist osta!

Concordium (CCD) hinna ajalugu CCD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CCD hinna ajalugu kohe!

CCD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CCD võiks suunduda? Meie CCD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CCD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!