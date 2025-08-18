Rohkem infot CCD

1 CCD/USD reaalajas hind:

$0.004892
$0.004892$0.004892
+1.64%1D
USD
Concordium (CCD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:02 (UTC+8)

Concordium (CCD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00455
$ 0.00455$ 0.00455
24 h madal
$ 0.005136
$ 0.005136$ 0.005136
24 h kõrge

$ 0.00455
$ 0.00455$ 0.00455

$ 0.005136
$ 0.005136$ 0.005136

$ 0.08744871982689628
$ 0.08744871982689628$ 0.08744871982689628

$ 0.002569331689533657
$ 0.002569331689533657$ 0.002569331689533657

+2.02%

+1.64%

-18.80%

-18.80%

Concordium (CCD) reaalajas hind on $ 0.004892. Viimase 24 tunni jooksul CCD kaubeldud madalaim $ 0.00455 ja kõrgeim $ 0.005136 näitab aktiivset turu volatiivsust. CCDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08744871982689628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002569331689533657.

Lüliajalise tootluse osas on CCD muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, +1.64% 24 tunni vältel -18.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Concordium (CCD) – turuteave

No.529

$ 56.87M
$ 56.87M$ 56.87M

$ 149.77K
$ 149.77K$ 149.77K

$ 68.73M
$ 68.73M$ 68.73M

11.62B
11.62B 11.62B

14,048,511,290.13807
14,048,511,290.13807 14,048,511,290.13807

CCD

Concordium praegune turukapitalisatsioon on $ 56.87M $ 149.77K 24 tunnise kauplemismahuga. CCD ringlev varu on 11.62B, mille koguvaru on 14048511290.13807. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Concordium (CCD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Concordium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00007893+1.64%
30 päeva$ +0.000905+22.69%
60 päeva$ +0.001405+40.29%
90 päeva$ +0.001087+28.56%
Concordium Hinnamuutus täna

Täna registreeris CCD muutuse $ +0.00007893 (+1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Concordium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000905 (+22.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Concordium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CCD $ +0.001405 (+40.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Concordium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001087 (+28.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Concordium (CCD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Concordium hinnaajaloo lehte.

Mis on Concordium (CCD)

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

Concordium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Concordium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CCD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Concordium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Concordium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Concordium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Concordium (CCD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Concordium (CCD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Concordium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Concordium hinna ennustust kohe!

Concordium (CCD) tokenoomika

Concordium (CCD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CCD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Concordium (CCD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Concordium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Concordium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CCD kohalike valuutade suhtes

1 Concordium(CCD)/VND
128.73298
1 Concordium(CCD)/AUD
A$0.00748476
1 Concordium(CCD)/GBP
0.00357116
1 Concordium(CCD)/EUR
0.0041582
1 Concordium(CCD)/USD
$0.004892
1 Concordium(CCD)/MYR
RM0.02059532
1 Concordium(CCD)/TRY
0.19954468
1 Concordium(CCD)/JPY
¥0.719124
1 Concordium(CCD)/ARS
ARS$6.34497292
1 Concordium(CCD)/RUB
0.39018592
1 Concordium(CCD)/INR
0.42809892
1 Concordium(CCD)/IDR
Rp78.90321476
1 Concordium(CCD)/KRW
6.79440096
1 Concordium(CCD)/PHP
0.2766426
1 Concordium(CCD)/EGP
￡E.0.23618576
1 Concordium(CCD)/BRL
R$0.0264168
1 Concordium(CCD)/CAD
C$0.00675096
1 Concordium(CCD)/BDT
0.59408448
1 Concordium(CCD)/NGN
7.50305608
1 Concordium(CCD)/UAH
0.20159932
1 Concordium(CCD)/VES
Bs0.66042
1 Concordium(CCD)/CLP
$4.715888
1 Concordium(CCD)/PKR
Rs1.38580576
1 Concordium(CCD)/KZT
2.64857772
1 Concordium(CCD)/THB
฿0.1585008
1 Concordium(CCD)/TWD
NT$0.14690676
1 Concordium(CCD)/AED
د.إ0.01795364
1 Concordium(CCD)/CHF
Fr0.0039136
1 Concordium(CCD)/HKD
HK$0.03825544
1 Concordium(CCD)/AMD
֏1.87001592
1 Concordium(CCD)/MAD
.د.م0.04397908
1 Concordium(CCD)/MXN
$0.09162716
1 Concordium(CCD)/PLN
0.01780688
1 Concordium(CCD)/RON
лв0.02113344
1 Concordium(CCD)/SEK
kr0.04666968
1 Concordium(CCD)/BGN
лв0.00816964
1 Concordium(CCD)/HUF
Ft1.6532514
1 Concordium(CCD)/CZK
0.10243848
1 Concordium(CCD)/KWD
د.ك0.00149206
1 Concordium(CCD)/ILS
0.01648604
1 Concordium(CCD)/NOK
kr0.04975164
1 Concordium(CCD)/NZD
$0.00821856

Concordium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Concordium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Concordium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Concordium kohta

Kui palju on Concordium (CCD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CCD hind USD on 0.004892 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CCD/USD hind?
Praegune hind CCD/USD on $ 0.004892. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Concordium turukapitalisatsioon?
CCD turukapitalisatsioon on $ 56.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CCD ringlev varu?
CCD ringlev varu on 11.62B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CCD (ATH) hind?
CCD saavutab ATH hinna summas 0.08744871982689628 USD.
Mis oli kõigi aegade CCD madalaim (ATL) hind?
CCD nägi ATL hinda summas 0.002569331689533657 USD.
Milline on CCD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CCD kauplemismaht on $ 149.77K USD.
Kas CCD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CCD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CCD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

