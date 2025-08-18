Concordium (CCD) reaalajas hind on $ 0.004892. Viimase 24 tunni jooksul CCD kaubeldud madalaim $ 0.00455 ja kõrgeim $ 0.005136 näitab aktiivset turu volatiivsust. CCDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08744871982689628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002569331689533657.
Lüliajalise tootluse osas on CCD muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, +1.64% 24 tunni vältel -18.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Concordium (CCD) – turuteave
No.529
$ 56.87M
$ 56.87M
$ 149.77K
$ 149.77K
$ 68.73M
$ 68.73M
11.62B
11.62B
14,048,511,290.13807
14,048,511,290.13807
CCD
Concordium praegune turukapitalisatsioon on $ 56.87M$ 149.77K 24 tunnise kauplemismahuga. CCD ringlev varu on 11.62B, mille koguvaru on 14048511290.13807. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Concordium (CCD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Concordium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00007893
+1.64%
30 päeva
$ +0.000905
+22.69%
60 päeva
$ +0.001405
+40.29%
90 päeva
$ +0.001087
+28.56%
Concordium Hinnamuutus täna
Täna registreeris CCD muutuse $ +0.00007893 (+1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Concordium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000905 (+22.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Concordium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CCD $ +0.001405 (+40.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Concordium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001087 (+28.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Concordium (CCD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.
Concordium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Concordium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CCD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Concordium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Concordium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Concordium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Concordium (CCD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Concordium (CCD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Concordium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Concordium (CCD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CCD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Concordium (CCD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Concordium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Concordium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.