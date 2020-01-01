CARBIFY (CBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CARBIFY (CBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CARBIFY (CBY) teave Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2. Ametlik veebisait: https://carbify.io Valge raamat: https://docs.carbify.io Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c Ostke CBY kohe!

CARBIFY (CBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CARBIFY (CBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 39.99M $ 39.99M $ 39.99M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 Praegune hind: $ 0.1139 $ 0.1139 $ 0.1139 Lisateave CARBIFY (CBY) hinna kohta

CARBIFY (CBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CARBIFY (CBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBY tokeni tokenoomikat, avastage CBY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CBY Kas olete huvitatud CARBIFY (CBY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CBY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CBY MEXC-ist osta!

CARBIFY (CBY) hinna ajalugu CBY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CBY hinna ajalugu kohe!

CBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CBY võiks suunduda? Meie CBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CBY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!