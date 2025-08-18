CARBIFY (CBY) reaalajas hind on $ 0.1334. Viimase 24 tunni jooksul CBY kaubeldud madalaim $ 0.1295 ja kõrgeim $ 0.1334 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.417800759291113 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12500972272299177.
Lüliajalise tootluse osas on CBY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CARBIFY (CBY) – turuteave
No.5437
--
----
$ 28.79
$ 28.79$ 28.79
$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M
--
----
39,992,500
39,992,500 39,992,500
39,992,500
39,992,500 39,992,500
ETH
CARBIFY praegune turukapitalisatsioon on --$ 28.79 24 tunnise kauplemismahuga. CBY ringlev varu on --, mille koguvaru on 39992500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.33M.
CARBIFY (CBY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CARBIFY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0272
-16.94%
60 päeva
$ -0.0417
-23.82%
90 päeva
$ -0.0471
-26.10%
CARBIFY Hinnamuutus täna
Täna registreeris CBY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CARBIFY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0272 (-16.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CARBIFY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CBY $ -0.0417 (-23.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CARBIFY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0471 (-26.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CARBIFY (CBY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.
CARBIFY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CARBIFY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CBY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CARBIFY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CARBIFY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CARBIFY hinna ennustus (USD)
Kui palju on CARBIFY (CBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CARBIFY (CBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CARBIFY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CARBIFY (CBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CARBIFY (CBY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CARBIFY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CARBIFY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.