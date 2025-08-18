Rohkem infot CBY

CARBIFY logo

CARBIFY hind(CBY)

1 CBY/USD reaalajas hind:

$0.1334
$0.1334$0.1334
0.00%1D
USD
CARBIFY (CBY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:46 (UTC+8)

CARBIFY (CBY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1295
$ 0.1295$ 0.1295
24 h madal
$ 0.1334
$ 0.1334$ 0.1334
24 h kõrge

$ 0.1295
$ 0.1295$ 0.1295

$ 0.1334
$ 0.1334$ 0.1334

$ 8.417800759291113
$ 8.417800759291113$ 8.417800759291113

$ 0.12500972272299177
$ 0.12500972272299177$ 0.12500972272299177

0.00%

0.00%

-5.26%

-5.26%

CARBIFY (CBY) reaalajas hind on $ 0.1334. Viimase 24 tunni jooksul CBY kaubeldud madalaim $ 0.1295 ja kõrgeim $ 0.1334 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.417800759291113 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12500972272299177.

Lüliajalise tootluse osas on CBY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CARBIFY (CBY) – turuteave

No.5437

--
----

$ 28.79
$ 28.79$ 28.79

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

--
----

39,992,500
39,992,500 39,992,500

39,992,500
39,992,500 39,992,500

ETH

CARBIFY praegune turukapitalisatsioon on -- $ 28.79 24 tunnise kauplemismahuga. CBY ringlev varu on --, mille koguvaru on 39992500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.33M.

CARBIFY (CBY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CARBIFY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0272-16.94%
60 päeva$ -0.0417-23.82%
90 päeva$ -0.0471-26.10%
CARBIFY Hinnamuutus täna

Täna registreeris CBY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CARBIFY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0272 (-16.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CARBIFY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CBY $ -0.0417 (-23.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CARBIFY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0471 (-26.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CARBIFY (CBY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CARBIFY hinnaajaloo lehte.

Mis on CARBIFY (CBY)

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

CARBIFY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CARBIFY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CBY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CARBIFY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CARBIFY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CARBIFY hinna ennustus (USD)

Kui palju on CARBIFY (CBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CARBIFY (CBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CARBIFY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CARBIFY hinna ennustust kohe!

CARBIFY (CBY) tokenoomika

CARBIFY (CBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CARBIFY (CBY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CARBIFY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CARBIFY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CBY kohalike valuutade suhtes

1 CARBIFY(CBY)/VND
3,510.421
1 CARBIFY(CBY)/AUD
A$0.202768
1 CARBIFY(CBY)/GBP
0.097382
1 CARBIFY(CBY)/EUR
0.11339
1 CARBIFY(CBY)/USD
$0.1334
1 CARBIFY(CBY)/MYR
RM0.561614
1 CARBIFY(CBY)/TRY
5.441386
1 CARBIFY(CBY)/JPY
¥19.6098
1 CARBIFY(CBY)/ARS
ARS$173.021134
1 CARBIFY(CBY)/RUB
10.633314
1 CARBIFY(CBY)/INR
11.673834
1 CARBIFY(CBY)/IDR
Rp2,151.612602
1 CARBIFY(CBY)/KRW
185.276592
1 CARBIFY(CBY)/PHP
7.54377
1 CARBIFY(CBY)/EGP
￡E.6.437884
1 CARBIFY(CBY)/BRL
R$0.72036
1 CARBIFY(CBY)/CAD
C$0.184092
1 CARBIFY(CBY)/BDT
16.200096
1 CARBIFY(CBY)/NGN
204.600916
1 CARBIFY(CBY)/UAH
5.497414
1 CARBIFY(CBY)/VES
Bs18.009
1 CARBIFY(CBY)/CLP
$128.5976
1 CARBIFY(CBY)/PKR
Rs37.789552
1 CARBIFY(CBY)/KZT
72.224094
1 CARBIFY(CBY)/THB
฿4.30882
1 CARBIFY(CBY)/TWD
NT$4.006002
1 CARBIFY(CBY)/AED
د.إ0.489578
1 CARBIFY(CBY)/CHF
Fr0.10672
1 CARBIFY(CBY)/HKD
HK$1.043188
1 CARBIFY(CBY)/AMD
֏50.993484
1 CARBIFY(CBY)/MAD
.د.م1.199266
1 CARBIFY(CBY)/MXN
$2.517258
1 CARBIFY(CBY)/PLN
0.485576
1 CARBIFY(CBY)/RON
лв0.576288
1 CARBIFY(CBY)/SEK
kr1.27397
1 CARBIFY(CBY)/BGN
лв0.222778
1 CARBIFY(CBY)/HUF
Ft45.03584
1 CARBIFY(CBY)/CZK
2.78806
1 CARBIFY(CBY)/KWD
د.ك0.040687
1 CARBIFY(CBY)/ILS
0.449558
1 CARBIFY(CBY)/NOK
kr1.359346
1 CARBIFY(CBY)/NZD
$0.224112

CARBIFY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CARBIFY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CARBIFY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CARBIFY kohta

Kui palju on CARBIFY (CBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBY hind USD on 0.1334 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBY/USD hind?
Praegune hind CBY/USD on $ 0.1334. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CARBIFY turukapitalisatsioon?
CBY turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBY ringlev varu?
CBY ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBY (ATH) hind?
CBY saavutab ATH hinna summas 8.417800759291113 USD.
Mis oli kõigi aegade CBY madalaim (ATL) hind?
CBY nägi ATL hinda summas 0.12500972272299177 USD.
Milline on CBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBY kauplemismaht on $ 28.79 USD.
Kas CBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBY hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:46 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

