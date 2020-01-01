CREDBULL (CBL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CREDBULL (CBL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CREDBULL (CBL) teave Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Ametlik veebisait: https://credbull.io/ Valge raamat: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Ostke CBL kohe!

CREDBULL (CBL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CREDBULL (CBL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 191.84K $ 191.84K $ 191.84K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 203.22M $ 203.22M $ 203.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 944.00K $ 944.00K $ 944.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000916876887796029 $ 0.000916876887796029 $ 0.000916876887796029 Praegune hind: $ 0.000944 $ 0.000944 $ 0.000944 Lisateave CREDBULL (CBL) hinna kohta

CREDBULL (CBL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CREDBULL (CBL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBL tokeni tokenoomikat, avastage CBL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CBL Kas olete huvitatud CREDBULL (CBL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CBL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CBL MEXC-ist osta!

CREDBULL (CBL) hinna ajalugu CBL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CBL hinna ajalugu kohe!

CBL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CBL võiks suunduda? Meie CBL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CBL tokeni hinna ennustust kohe!

