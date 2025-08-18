Rohkem infot CBL

$0.001587
$0.001587
+7.37%
CREDBULL (CBL) reaalajas hinnagraafik
CREDBULL (CBL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+2.98%

+7.37%

-62.27%

-62.27%

CREDBULL (CBL) reaalajas hind on $ 0.001587. Viimase 24 tunni jooksul CBL kaubeldud madalaim $ 0.001448 ja kõrgeim $ 0.002565 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04105825377585688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001457387902721133.

Lüliajalise tootluse osas on CBL muutunud +2.98% viimase tunni jooksul, +7.37% 24 tunni vältel -62.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CREDBULL (CBL) – turuteave

No.2561

20.31%

ARB

CREDBULL praegune turukapitalisatsioon on $ 322.41K $ 46.54K 24 tunnise kauplemismahuga. CBL ringlev varu on 203.16M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.59M.

CREDBULL (CBL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CREDBULL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010893+7.37%
30 päeva$ -0.003374-68.02%
60 päeva$ -0.002315-59.33%
90 päeva$ -0.00146-47.92%
CREDBULL Hinnamuutus täna

Täna registreeris CBL muutuse $ +0.00010893 (+7.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CREDBULL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003374 (-68.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CREDBULL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CBL $ -0.002315 (-59.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CREDBULL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00146 (-47.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CREDBULL (CBL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CREDBULL hinnaajaloo lehte.

Mis on CREDBULL (CBL)

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

CREDBULL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CREDBULL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CBL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CREDBULL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CREDBULL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CREDBULL hinna ennustus (USD)

Kui palju on CREDBULL (CBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CREDBULL (CBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CREDBULL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CREDBULL hinna ennustust kohe!

CREDBULL (CBL) tokenoomika

CREDBULL (CBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CREDBULL (CBL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CREDBULL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CREDBULL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CBL kohalike valuutade suhtes

1 CREDBULL(CBL)/VND
1 CREDBULL(CBL)/AUD
1 CREDBULL(CBL)/GBP
1 CREDBULL(CBL)/EUR
1 CREDBULL(CBL)/USD
1 CREDBULL(CBL)/MYR
1 CREDBULL(CBL)/TRY
1 CREDBULL(CBL)/JPY
1 CREDBULL(CBL)/ARS
1 CREDBULL(CBL)/RUB
1 CREDBULL(CBL)/INR
1 CREDBULL(CBL)/IDR
1 CREDBULL(CBL)/KRW
1 CREDBULL(CBL)/PHP
1 CREDBULL(CBL)/EGP
1 CREDBULL(CBL)/BRL
1 CREDBULL(CBL)/CAD
1 CREDBULL(CBL)/BDT
1 CREDBULL(CBL)/NGN
1 CREDBULL(CBL)/UAH
1 CREDBULL(CBL)/VES
1 CREDBULL(CBL)/CLP
1 CREDBULL(CBL)/PKR
1 CREDBULL(CBL)/KZT
1 CREDBULL(CBL)/THB
1 CREDBULL(CBL)/TWD
1 CREDBULL(CBL)/AED
1 CREDBULL(CBL)/CHF
1 CREDBULL(CBL)/HKD
1 CREDBULL(CBL)/AMD
1 CREDBULL(CBL)/MAD
1 CREDBULL(CBL)/MXN
1 CREDBULL(CBL)/PLN
1 CREDBULL(CBL)/RON
1 CREDBULL(CBL)/SEK
1 CREDBULL(CBL)/BGN
1 CREDBULL(CBL)/HUF
1 CREDBULL(CBL)/CZK
1 CREDBULL(CBL)/KWD
1 CREDBULL(CBL)/ILS
1 CREDBULL(CBL)/NOK
1 CREDBULL(CBL)/NZD
$0.00266616

CREDBULL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CREDBULL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CREDBULL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CREDBULL kohta

Kui palju on CREDBULL (CBL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBL hind USD on 0.001587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBL/USD hind?
Praegune hind CBL/USD on $ 0.001587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CREDBULL turukapitalisatsioon?
CBL turukapitalisatsioon on $ 322.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBL ringlev varu?
CBL ringlev varu on 203.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBL (ATH) hind?
CBL saavutab ATH hinna summas 0.04105825377585688 USD.
Mis oli kõigi aegade CBL madalaim (ATL) hind?
CBL nägi ATL hinda summas 0.001457387902721133 USD.
Milline on CBL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBL kauplemismaht on $ 46.54K USD.
Kas CBL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

