1 CAU/USD reaalajas hind:

$0.528
+8.86%1D
USD
Canxium (CAU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:05 (UTC+8)

Canxium (CAU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.471
24 h madal
$ 0.56
24 h kõrge

$ 0.471
$ 0.56
$ 21.283697721673946
$ 0.28122763045164456
-0.38%

+8.86%

+76.58%

+76.58%

Canxium (CAU) reaalajas hind on $ 0.528. Viimase 24 tunni jooksul CAU kaubeldud madalaim $ 0.471 ja kõrgeim $ 0.56 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.283697721673946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.28122763045164456.

Lüliajalise tootluse osas on CAU muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, +8.86% 24 tunni vältel +76.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Canxium (CAU) – turuteave

No.2280

$ 650.49K
$ 154.38K
$ 746.10K
1.23M
1,413,066.80312162
CAU

Canxium praegune turukapitalisatsioon on $ 650.49K $ 154.38K 24 tunnise kauplemismahuga. CAU ringlev varu on 1.23M, mille koguvaru on 1413066.80312162. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Canxium (CAU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Canxium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.04297+8.86%
30 päeva$ +0.22+71.42%
60 päeva$ +0.204+62.96%
90 päeva$ +0.135+34.35%
Canxium Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAU muutuse $ +0.04297 (+8.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Canxium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.22 (+71.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Canxium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAU $ +0.204 (+62.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Canxium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.135 (+34.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Canxium (CAU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Canxium hinnaajaloo lehte.

Mis on Canxium (CAU)

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Canxium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Canxium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Canxium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Canxium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Canxium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Canxium (CAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Canxium (CAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Canxium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Canxium hinna ennustust kohe!

Canxium (CAU) tokenoomika

Canxium (CAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Canxium (CAU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Canxium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Canxium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Canxium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Canxium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Canxium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Canxium kohta

Kui palju on Canxium (CAU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAU hind USD on 0.528 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAU/USD hind?
Praegune hind CAU/USD on $ 0.528. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Canxium turukapitalisatsioon?
CAU turukapitalisatsioon on $ 650.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAU ringlev varu?
CAU ringlev varu on 1.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAU (ATH) hind?
CAU saavutab ATH hinna summas 21.283697721673946 USD.
Mis oli kõigi aegade CAU madalaim (ATL) hind?
CAU nägi ATL hinda summas 0.28122763045164456 USD.
Milline on CAU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAU kauplemismaht on $ 154.38K USD.
Kas CAU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAU hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:05 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

