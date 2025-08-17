Rohkem infot CATS

CATS Hinnainfo

CATS Ametlik veebisait

CATS Tokenoomika

CATS Hinnaprognoos

CATS Ajalugu

CATS – ostujuhend

CATS-usaldusraha valuutakonverter

CATS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CATS logo

CATS hind(CATS)

1 CATS/USD reaalajas hind:

$0.000002434
$0.000002434$0.000002434
-3.98%1D
USD
CATS (CATS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:50 (UTC+8)

CATS (CATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000002362
$ 0.000002362$ 0.000002362
24 h madal
$ 0.000002568
$ 0.000002568$ 0.000002568
24 h kõrge

$ 0.000002362
$ 0.000002362$ 0.000002362

$ 0.000002568
$ 0.000002568$ 0.000002568

$ 0.000230046511786363
$ 0.000230046511786363$ 0.000230046511786363

$ 0.000002006592446327
$ 0.000002006592446327$ 0.000002006592446327

-2.53%

-3.98%

+5.19%

+5.19%

CATS (CATS) reaalajas hind on $ 0.00000243. Viimase 24 tunni jooksul CATS kaubeldud madalaim $ 0.000002362 ja kõrgeim $ 0.000002568 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000230046511786363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002006592446327.

Lüliajalise tootluse osas on CATS muutunud -2.53% viimase tunni jooksul, -3.98% 24 tunni vältel +5.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CATS (CATS) – turuteave

No.3719

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.67K
$ 60.67K$ 60.67K

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

0.00
0.00 0.00

600,000,000,000
600,000,000,000 600,000,000,000

600,000,000,000
600,000,000,000 600,000,000,000

0.00%

TONCOIN

CATS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 60.67K 24 tunnise kauplemismahuga. CATS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 600000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.46M.

CATS (CATS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CATS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000010089-3.98%
30 päeva$ +0.000000078+3.31%
60 päeva$ -0.000000663-21.44%
90 päeva$ -0.000006636-73.20%
CATS Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATS muutuse $ -0.00000010089 (-3.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CATS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000078 (+3.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CATS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATS $ -0.000000663 (-21.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CATS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000006636 (-73.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CATS (CATS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CATS hinnaajaloo lehte.

Mis on CATS (CATS)

CATS is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

CATS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CATS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CATS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CATS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CATS hinna ennustus (USD)

Kui palju on CATS (CATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATS (CATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CATS hinna ennustust kohe!

CATS (CATS) tokenoomika

CATS (CATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CATS (CATS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CATS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CATS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATS kohalike valuutade suhtes

1 CATS(CATS)/VND
0.06394545
1 CATS(CATS)/AUD
A$0.0000036936
1 CATS(CATS)/GBP
0.0000017739
1 CATS(CATS)/EUR
0.0000020655
1 CATS(CATS)/USD
$0.00000243
1 CATS(CATS)/MYR
RM0.0000102303
1 CATS(CATS)/TRY
0.0000991197
1 CATS(CATS)/JPY
¥0.00035721
1 CATS(CATS)/ARS
ARS$0.0031517343
1 CATS(CATS)/RUB
0.0001936953
1 CATS(CATS)/INR
0.0002126493
1 CATS(CATS)/IDR
Rp0.0391935429
1 CATS(CATS)/KRW
0.0033749784
1 CATS(CATS)/PHP
0.0001374165
1 CATS(CATS)/EGP
￡E.0.0001172718
1 CATS(CATS)/BRL
R$0.000013122
1 CATS(CATS)/CAD
C$0.0000033534
1 CATS(CATS)/BDT
0.0002950992
1 CATS(CATS)/NGN
0.0037269882
1 CATS(CATS)/UAH
0.0001001403
1 CATS(CATS)/VES
Bs0.00032805
1 CATS(CATS)/CLP
$0.00234252
1 CATS(CATS)/PKR
Rs0.0006883704
1 CATS(CATS)/KZT
0.0013156263
1 CATS(CATS)/THB
฿0.000078489
1 CATS(CATS)/TWD
NT$0.0000729729
1 CATS(CATS)/AED
د.إ0.0000089181
1 CATS(CATS)/CHF
Fr0.000001944
1 CATS(CATS)/HKD
HK$0.0000190026
1 CATS(CATS)/AMD
֏0.0009288918
1 CATS(CATS)/MAD
.د.م0.0000218457
1 CATS(CATS)/MXN
$0.0000458541
1 CATS(CATS)/PLN
0.0000088452
1 CATS(CATS)/RON
лв0.0000104976
1 CATS(CATS)/SEK
kr0.0000232065
1 CATS(CATS)/BGN
лв0.0000040581
1 CATS(CATS)/HUF
Ft0.000820368
1 CATS(CATS)/CZK
0.000050787
1 CATS(CATS)/KWD
د.ك0.00000074115
1 CATS(CATS)/ILS
0.0000081891
1 CATS(CATS)/NOK
kr0.0000247617
1 CATS(CATS)/NZD
$0.0000040824

CATS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CATS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CATS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATS kohta

Kui palju on CATS (CATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATS hind USD on 0.00000243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATS/USD hind?
Praegune hind CATS/USD on $ 0.00000243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CATS turukapitalisatsioon?
CATS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATS ringlev varu?
CATS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATS (ATH) hind?
CATS saavutab ATH hinna summas 0.000230046511786363 USD.
Mis oli kõigi aegade CATS madalaim (ATL) hind?
CATS nägi ATL hinda summas 0.000002006592446327 USD.
Milline on CATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATS kauplemismaht on $ 60.67K USD.
Kas CATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:50 (UTC+8)

CATS (CATS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CATS/USD kalkulaator

Summa

CATS
CATS
USD
USD

1 CATS = 0.00000243 USD

Kauplemine: CATS

CATSUSDT
$0.000002434
$0.000002434$0.000002434
-3.98%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu