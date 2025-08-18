Catdog (CATDOG) reaalajas hind on $ 0.00000219. Viimase 24 tunni jooksul CATDOG kaubeldud madalaim $ 0.000002131 ja kõrgeim $ 0.000002204 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000768145211564941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001839377881435.
Lüliajalise tootluse osas on CATDOG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Catdog (CATDOG) – turuteave
No.2648
$ 219.00K
$ 219.00K$ 219.00K
$ 26.09
$ 26.09$ 26.09
$ 219.00K
$ 219.00K$ 219.00K
100.00B
100.00B 100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100.00%
SOL
Catdog praegune turukapitalisatsioon on $ 219.00K$ 26.09 24 tunnise kauplemismahuga. CATDOG ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 219.00K.
Catdog (CATDOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Catdog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000000472
-17.74%
60 päeva
$ -0.000000942
-30.08%
90 päeva
$ -0.000000588
-21.17%
Catdog Hinnamuutus täna
Täna registreeris CATDOG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Catdog 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000472 (-17.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Catdog 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATDOG $ -0.000000942 (-30.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Catdog 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000588 (-21.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Catdog (CATDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG.
Catdog on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catdog investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CATDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Catdog kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catdog ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Catdog hinna ennustus (USD)
Kui palju on Catdog (CATDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catdog (CATDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catdog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Catdog (CATDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Catdog (CATDOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Catdog osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catdog osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.