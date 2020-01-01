Catcoin (CATCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catcoin (CATCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catcoin (CATCOIN) teave Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Ametlik veebisait: https://catcoin.com Valge raamat: https://docs.catcoin.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Ostke CATCOIN kohe!

Catcoin (CATCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catcoin (CATCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Koguvaru: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Ringlev varu: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Praegune hind: $ 0.00000000012868 $ 0.00000000012868 $ 0.00000000012868 Lisateave Catcoin (CATCOIN) hinna kohta

Catcoin (CATCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catcoin (CATCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATCOIN tokeni tokenoomikat, avastage CATCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CATCOIN Kas olete huvitatud Catcoin (CATCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CATCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CATCOIN MEXC-ist osta!

Catcoin (CATCOIN) hinna ajalugu CATCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CATCOIN hinna ajalugu kohe!

CATCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATCOIN võiks suunduda? Meie CATCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!