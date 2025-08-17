Rohkem infot CATCOIN

Catcoin hind(CATCOIN)

1 CATCOIN/USD reaalajas hind:

$0.00000000015911
$0.00000000015911
+1.02%1D
Catcoin (CATCOIN) reaalajas hinnagraafik
Catcoin (CATCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000000015276
24 h madal
$ 0.00000000016434
24 h kõrge

$ 0.00000000015276
$ 0.00000000016434
$ 0.000000001736138659
$ 0.00000000000011624
+0.25%

+1.02%

+9.61%

+9.61%

Catcoin (CATCOIN) reaalajas hind on $ 0.00000000015911. Viimase 24 tunni jooksul CATCOIN kaubeldud madalaim $ 0.00000000015276 ja kõrgeim $ 0.00000000016434 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000001736138659 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000000011624.

Lüliajalise tootluse osas on CATCOIN muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +1.02% 24 tunni vältel +9.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catcoin (CATCOIN) – turuteave

No.1252

$ 7.96M
$ 5.32K
$ 7.96M
50,000.00T
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000
100.00%

BSC

Catcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 7.96M $ 5.32K 24 tunnise kauplemismahuga. CATCOIN ringlev varu on 50,000.00T, mille koguvaru on 50000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.96M.

Catcoin (CATCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Catcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000000016065+1.02%
30 päeva$ +0.00000000005501+52.84%
60 päeva$ +0.00000000006936+77.28%
90 päeva$ +0.00000000005929+59.39%
Catcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATCOIN muutuse $ +0.0000000000016065 (+1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Catcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000000005501 (+52.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Catcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATCOIN $ +0.00000000006936 (+77.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Catcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000000005929 (+59.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Catcoin (CATCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Catcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Catcoin (CATCOIN)

Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

Catcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Catcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Catcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catcoin (CATCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catcoin (CATCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catcoin hinna ennustust kohe!

Catcoin (CATCOIN) tokenoomika

Catcoin (CATCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Catcoin (CATCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Catcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATCOIN kohalike valuutade suhtes

1 Catcoin(CATCOIN)/VND
1 Catcoin(CATCOIN)/AUD
1 Catcoin(CATCOIN)/GBP
1 Catcoin(CATCOIN)/EUR
1 Catcoin(CATCOIN)/USD
1 Catcoin(CATCOIN)/MYR
1 Catcoin(CATCOIN)/TRY
1 Catcoin(CATCOIN)/JPY
1 Catcoin(CATCOIN)/ARS
1 Catcoin(CATCOIN)/RUB
1 Catcoin(CATCOIN)/INR
1 Catcoin(CATCOIN)/IDR
1 Catcoin(CATCOIN)/KRW
1 Catcoin(CATCOIN)/PHP
1 Catcoin(CATCOIN)/EGP
1 Catcoin(CATCOIN)/BRL
1 Catcoin(CATCOIN)/CAD
1 Catcoin(CATCOIN)/BDT
1 Catcoin(CATCOIN)/NGN
1 Catcoin(CATCOIN)/UAH
1 Catcoin(CATCOIN)/VES
1 Catcoin(CATCOIN)/CLP
1 Catcoin(CATCOIN)/PKR
1 Catcoin(CATCOIN)/KZT
1 Catcoin(CATCOIN)/THB
1 Catcoin(CATCOIN)/TWD
1 Catcoin(CATCOIN)/AED
1 Catcoin(CATCOIN)/CHF
1 Catcoin(CATCOIN)/HKD
1 Catcoin(CATCOIN)/AMD
1 Catcoin(CATCOIN)/MAD
1 Catcoin(CATCOIN)/MXN
1 Catcoin(CATCOIN)/PLN
1 Catcoin(CATCOIN)/RON
1 Catcoin(CATCOIN)/SEK
1 Catcoin(CATCOIN)/BGN
1 Catcoin(CATCOIN)/HUF
1 Catcoin(CATCOIN)/CZK
1 Catcoin(CATCOIN)/KWD
1 Catcoin(CATCOIN)/ILS
1 Catcoin(CATCOIN)/NOK
1 Catcoin(CATCOIN)/NZD
Catcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Catcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Catcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catcoin kohta

Kui palju on Catcoin (CATCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATCOIN hind USD on 0.00000000015911 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATCOIN/USD hind?
Praegune hind CATCOIN/USD on $ 0.00000000015911. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catcoin turukapitalisatsioon?
CATCOIN turukapitalisatsioon on $ 7.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATCOIN ringlev varu?
CATCOIN ringlev varu on 50,000.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATCOIN (ATH) hind?
CATCOIN saavutab ATH hinna summas 0.000000001736138659 USD.
Mis oli kõigi aegade CATCOIN madalaim (ATL) hind?
CATCOIN nägi ATL hinda summas 0.00000000000011624 USD.
Milline on CATCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATCOIN kauplemismaht on $ 5.32K USD.
Kas CATCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATCOIN hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CATCOINUSDT
$0.00000000015911
