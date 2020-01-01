CATCH (CATCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CATCH (CATCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CATCH (CATCH) teave Ametlik veebisait: https://www.spacecatch.io Valge raamat: https://whitepaper.spacecatch.io/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f Ostke CATCH kohe!

CATCH (CATCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CATCH (CATCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 402.06K $ 402.06K $ 402.06K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 Praegune hind: $ 0.0365 $ 0.0365 $ 0.0365 Lisateave CATCH (CATCH) hinna kohta

CATCH (CATCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CATCH (CATCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATCH tokeni tokenoomikat, avastage CATCH tokeni reaalajas hinda!

CATCH (CATCH) hinna ajalugu CATCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CATCH hinna ajalugu kohe!

CATCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATCH võiks suunduda? Meie CATCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATCH tokeni hinna ennustust kohe!

