Rohkem infot CATCH

CATCH Hinnainfo

CATCH Valge raamat

CATCH Ametlik veebisait

CATCH Tokenoomika

CATCH Hinnaprognoos

CATCH Ajalugu

CATCH – ostujuhend

CATCH-usaldusraha valuutakonverter

CATCH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CATCH logo

CATCH hind(CATCH)

1 CATCH/USD reaalajas hind:

$0.0369
$0.0369$0.0369
+0.27%1D
USD
CATCH (CATCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:25 (UTC+8)

CATCH (CATCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0359
$ 0.0359$ 0.0359
24 h madal
$ 0.0379
$ 0.0379$ 0.0379
24 h kõrge

$ 0.0359
$ 0.0359$ 0.0359

$ 0.0379
$ 0.0379$ 0.0379

$ 4.399311691962487
$ 4.399311691962487$ 4.399311691962487

$ 0.011691392941364101
$ 0.011691392941364101$ 0.011691392941364101

+0.27%

+0.27%

-12.36%

-12.36%

CATCH (CATCH) reaalajas hind on $ 0.0369. Viimase 24 tunni jooksul CATCH kaubeldud madalaim $ 0.0359 ja kõrgeim $ 0.0379 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.399311691962487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011691392941364101.

Lüliajalise tootluse osas on CATCH muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -12.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CATCH (CATCH) – turuteave

No.2476

$ 406.47K
$ 406.47K$ 406.47K

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

11.02M
11.02M 11.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ARB

CATCH praegune turukapitalisatsioon on $ 406.47K $ 9.51K 24 tunnise kauplemismahuga. CATCH ringlev varu on 11.02M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CATCH (CATCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CATCH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000099+0.27%
30 päeva$ -0.0214-36.71%
60 päeva$ -0.036-49.39%
90 päeva$ -0.0583-61.24%
CATCH Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATCH muutuse $ +0.000099 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CATCH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0214 (-36.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CATCH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATCH $ -0.036 (-49.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CATCH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0583 (-61.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CATCH (CATCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CATCH hinnaajaloo lehte.

Mis on CATCH (CATCH)

CATCH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CATCH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CATCH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CATCH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CATCH hinna ennustus (USD)

Kui palju on CATCH (CATCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATCH (CATCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATCH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CATCH hinna ennustust kohe!

CATCH (CATCH) tokenoomika

CATCH (CATCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CATCH (CATCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CATCH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CATCH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATCH kohalike valuutade suhtes

1 CATCH(CATCH)/VND
971.0235
1 CATCH(CATCH)/AUD
A$0.056088
1 CATCH(CATCH)/GBP
0.026937
1 CATCH(CATCH)/EUR
0.031365
1 CATCH(CATCH)/USD
$0.0369
1 CATCH(CATCH)/MYR
RM0.155349
1 CATCH(CATCH)/TRY
1.505151
1 CATCH(CATCH)/JPY
¥5.4243
1 CATCH(CATCH)/ARS
ARS$47.859669
1 CATCH(CATCH)/RUB
2.941299
1 CATCH(CATCH)/INR
3.229119
1 CATCH(CATCH)/IDR
Rp595.161207
1 CATCH(CATCH)/KRW
51.249672
1 CATCH(CATCH)/PHP
2.086695
1 CATCH(CATCH)/EGP
￡E.1.780794
1 CATCH(CATCH)/BRL
R$0.19926
1 CATCH(CATCH)/CAD
C$0.050922
1 CATCH(CATCH)/BDT
4.481136
1 CATCH(CATCH)/NGN
56.595006
1 CATCH(CATCH)/UAH
1.520649
1 CATCH(CATCH)/VES
Bs4.9815
1 CATCH(CATCH)/CLP
$35.5716
1 CATCH(CATCH)/PKR
Rs10.453032
1 CATCH(CATCH)/KZT
19.978029
1 CATCH(CATCH)/THB
฿1.19187
1 CATCH(CATCH)/TWD
NT$1.108107
1 CATCH(CATCH)/AED
د.إ0.135423
1 CATCH(CATCH)/CHF
Fr0.02952
1 CATCH(CATCH)/HKD
HK$0.288558
1 CATCH(CATCH)/AMD
֏14.105394
1 CATCH(CATCH)/MAD
.د.م0.331731
1 CATCH(CATCH)/MXN
$0.696303
1 CATCH(CATCH)/PLN
0.134316
1 CATCH(CATCH)/RON
лв0.159408
1 CATCH(CATCH)/SEK
kr0.352395
1 CATCH(CATCH)/BGN
лв0.061623
1 CATCH(CATCH)/HUF
Ft12.45744
1 CATCH(CATCH)/CZK
0.77121
1 CATCH(CATCH)/KWD
د.ك0.0112545
1 CATCH(CATCH)/ILS
0.124353
1 CATCH(CATCH)/NOK
kr0.376011
1 CATCH(CATCH)/NZD
$0.061992

CATCH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CATCH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CATCH ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATCH kohta

Kui palju on CATCH (CATCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATCH hind USD on 0.0369 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATCH/USD hind?
Praegune hind CATCH/USD on $ 0.0369. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CATCH turukapitalisatsioon?
CATCH turukapitalisatsioon on $ 406.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATCH ringlev varu?
CATCH ringlev varu on 11.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATCH (ATH) hind?
CATCH saavutab ATH hinna summas 4.399311691962487 USD.
Mis oli kõigi aegade CATCH madalaim (ATL) hind?
CATCH nägi ATL hinda summas 0.011691392941364101 USD.
Milline on CATCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATCH kauplemismaht on $ 9.51K USD.
Kas CATCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATCH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:25 (UTC+8)

CATCH (CATCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CATCH/USD kalkulaator

Summa

CATCH
CATCH
USD
USD

1 CATCH = 0.0369 USD

Kauplemine: CATCH

CATCHUSDT
$0.0369
$0.0369$0.0369
+0.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu