CATCH (CATCH) reaalajas hind on $ 0.0369. Viimase 24 tunni jooksul CATCH kaubeldud madalaim $ 0.0359 ja kõrgeim $ 0.0379 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.399311691962487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011691392941364101.
Lüliajalise tootluse osas on CATCH muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -12.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CATCH (CATCH) – turuteave
No.2476
$ 406.47K
$ 406.47K$ 406.47K
$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
11.02M
11.02M 11.02M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ARB
CATCH praegune turukapitalisatsioon on $ 406.47K$ 9.51K 24 tunnise kauplemismahuga. CATCH ringlev varu on 11.02M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CATCH (CATCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CATCH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000099
+0.27%
30 päeva
$ -0.0214
-36.71%
60 päeva
$ -0.036
-49.39%
90 päeva
$ -0.0583
-61.24%
CATCH Hinnamuutus täna
Täna registreeris CATCH muutuse $ +0.000099 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CATCH 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0214 (-36.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CATCH 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATCH $ -0.036 (-49.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CATCH 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0583 (-61.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CATCH (CATCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CATCH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CATCH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CATCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CATCH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CATCH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CATCH hinna ennustus (USD)
Kui palju on CATCH (CATCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATCH (CATCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATCH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CATCH (CATCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CATCH (CATCH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CATCH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CATCH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.