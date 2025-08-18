Rohkem infot CATBOY

Catboy logo

Catboy hind(CATBOY)

1 CATBOY/USD reaalajas hind:

$0.00583
-0.34%1D
USD
Catboy (CATBOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:41 (UTC+8)

Catboy (CATBOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00563
24 h madal
$ 0.00597
24 h kõrge

$ 0.00563
$ 0.00597
$ 22,304,509,027.959435
$ 0.000000000006174833
+0.34%

-0.33%

+11.23%

+11.23%

Catboy (CATBOY) reaalajas hind on $ 0.00584. Viimase 24 tunni jooksul CATBOY kaubeldud madalaim $ 0.00563 ja kõrgeim $ 0.00597 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATBOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22,304,509,027.959435 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000006174833.

Lüliajalise tootluse osas on CATBOY muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +11.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catboy (CATBOY) – turuteave

No.4125

$ 0.00
$ 79.15K
$ 1.17M
0.00
200,000,000
147,537,803.53282714
0.00%

BSC

Catboy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 79.15K 24 tunnise kauplemismahuga. CATBOY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 147537803.53282714. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.

Catboy (CATBOY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Catboy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000199-0.33%
30 päeva$ -0.00076-11.52%
60 päeva$ -0.00014-2.35%
90 päeva$ -0.0046-44.07%
Catboy Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATBOY muutuse $ -0.0000199 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Catboy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00076 (-11.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Catboy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATBOY $ -0.00014 (-2.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Catboy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0046 (-44.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Catboy (CATBOY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Catboy hinnaajaloo lehte.

Mis on Catboy (CATBOY)

Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs.

Catboy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catboy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATBOY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Catboy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catboy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Catboy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catboy (CATBOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catboy (CATBOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catboy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catboy hinna ennustust kohe!

Catboy (CATBOY) tokenoomika

Catboy (CATBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Catboy (CATBOY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Catboy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catboy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATBOY kohalike valuutade suhtes

1 Catboy(CATBOY)/VND
153.6796
1 Catboy(CATBOY)/AUD
A$0.0089352
1 Catboy(CATBOY)/GBP
0.0042632
1 Catboy(CATBOY)/EUR
0.004964
1 Catboy(CATBOY)/USD
$0.00584
1 Catboy(CATBOY)/MYR
RM0.0245864
1 Catboy(CATBOY)/TRY
0.2382136
1 Catboy(CATBOY)/JPY
¥0.85848
1 Catboy(CATBOY)/ARS
ARS$7.5745384
1 Catboy(CATBOY)/RUB
0.4657984
1 Catboy(CATBOY)/INR
0.5110584
1 Catboy(CATBOY)/IDR
Rp94.1935352
1 Catboy(CATBOY)/KRW
8.1110592
1 Catboy(CATBOY)/PHP
0.330252
1 Catboy(CATBOY)/EGP
￡E.0.2819552
1 Catboy(CATBOY)/BRL
R$0.031536
1 Catboy(CATBOY)/CAD
C$0.0080592
1 Catboy(CATBOY)/BDT
0.7092096
1 Catboy(CATBOY)/NGN
8.9570416
1 Catboy(CATBOY)/UAH
0.2406664
1 Catboy(CATBOY)/VES
Bs0.7884
1 Catboy(CATBOY)/CLP
$5.62976
1 Catboy(CATBOY)/PKR
Rs1.6543552
1 Catboy(CATBOY)/KZT
3.1618344
1 Catboy(CATBOY)/THB
฿0.189216
1 Catboy(CATBOY)/TWD
NT$0.1753752
1 Catboy(CATBOY)/AED
د.إ0.0214328
1 Catboy(CATBOY)/CHF
Fr0.004672
1 Catboy(CATBOY)/HKD
HK$0.0456688
1 Catboy(CATBOY)/AMD
֏2.2323984
1 Catboy(CATBOY)/MAD
.د.م0.0525016
1 Catboy(CATBOY)/MXN
$0.1093832
1 Catboy(CATBOY)/PLN
0.0212576
1 Catboy(CATBOY)/RON
лв0.0252288
1 Catboy(CATBOY)/SEK
kr0.0557136
1 Catboy(CATBOY)/BGN
лв0.0097528
1 Catboy(CATBOY)/HUF
Ft1.973628
1 Catboy(CATBOY)/CZK
0.1222896
1 Catboy(CATBOY)/KWD
د.ك0.0017812
1 Catboy(CATBOY)/ILS
0.0196808
1 Catboy(CATBOY)/NOK
kr0.0593928
1 Catboy(CATBOY)/NZD
$0.0098112

Catboy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Catboy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Catboy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catboy kohta

Kui palju on Catboy (CATBOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATBOY hind USD on 0.00584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATBOY/USD hind?
Praegune hind CATBOY/USD on $ 0.00584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catboy turukapitalisatsioon?
CATBOY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATBOY ringlev varu?
CATBOY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATBOY (ATH) hind?
CATBOY saavutab ATH hinna summas 22,304,509,027.959435 USD.
Mis oli kõigi aegade CATBOY madalaim (ATL) hind?
CATBOY nägi ATL hinda summas 0.000000000006174833 USD.
Milline on CATBOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATBOY kauplemismaht on $ 79.15K USD.
Kas CATBOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATBOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATBOY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

