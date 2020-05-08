Cashaa (CAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cashaa (CAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cashaa (CAS) teave Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Ametlik veebisait: https://www.cashaa.com/ Valge raamat: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Ostke CAS kohe!

Cashaa (CAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cashaa (CAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Praegune hind: $ 0.001623 $ 0.001623 $ 0.001623 Lisateave Cashaa (CAS) hinna kohta

Cashaa (CAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cashaa (CAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAS tokeni tokenoomikat, avastage CAS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAS Kas olete huvitatud Cashaa (CAS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CAS MEXC-ist osta!

Cashaa (CAS) hinna ajalugu CAS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CAS hinna ajalugu kohe!

CAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAS võiks suunduda? Meie CAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAS tokeni hinna ennustust kohe!

