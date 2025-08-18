Rohkem infot CAR

CAR Hinnainfo

CAR Ametlik veebisait

CAR Tokenoomika

CAR Hinnaprognoos

CAR Ajalugu

CAR – ostujuhend

CAR-usaldusraha valuutakonverter

CAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CAR logo

CAR hind(CAR)

1 CAR/USD reaalajas hind:

$0.011275
$0.011275$0.011275
+1.23%1D
USD
CAR (CAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:13:50 (UTC+8)

CAR (CAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010761
$ 0.010761$ 0.010761
24 h madal
$ 0.011806
$ 0.011806$ 0.011806
24 h kõrge

$ 0.010761
$ 0.010761$ 0.010761

$ 0.011806
$ 0.011806$ 0.011806

$ 0.8087050671825415
$ 0.8087050671825415$ 0.8087050671825415

$ 0.000097292665942939
$ 0.000097292665942939$ 0.000097292665942939

+1.41%

+1.23%

+0.15%

+0.15%

CAR (CAR) reaalajas hind on $ 0.011275. Viimase 24 tunni jooksul CAR kaubeldud madalaim $ 0.010761 ja kõrgeim $ 0.011806 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8087050671825415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000097292665942939.

Lüliajalise tootluse osas on CAR muutunud +1.41% viimase tunni jooksul, +1.23% 24 tunni vältel +0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CAR (CAR) – turuteave

No.1116

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

$ 56.50K
$ 56.50K$ 56.50K

$ 11.28M
$ 11.28M$ 11.28M

999.97M
999.97M 999.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,965,771.019998
999,965,771.019998 999,965,771.019998

99.99%

SOL

CAR praegune turukapitalisatsioon on $ 11.27M $ 56.50K 24 tunnise kauplemismahuga. CAR ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999965771.019998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.28M.

CAR (CAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000137+1.23%
30 päeva$ -0.004273-27.49%
60 päeva$ -0.028862-71.91%
90 päeva$ -0.010356-47.88%
CAR Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAR muutuse $ +0.000137 (+1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CAR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004273 (-27.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CAR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAR $ -0.028862 (-71.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CAR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.010356 (-47.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CAR (CAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CAR hinnaajaloo lehte.

Mis on CAR (CAR)

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

CAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on CAR (CAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CAR (CAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CAR hinna ennustust kohe!

CAR (CAR) tokenoomika

CAR (CAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CAR (CAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAR kohalike valuutade suhtes

1 CAR(CAR)/VND
296.701625
1 CAR(CAR)/AUD
A$0.017138
1 CAR(CAR)/GBP
0.00823075
1 CAR(CAR)/EUR
0.00958375
1 CAR(CAR)/USD
$0.011275
1 CAR(CAR)/MYR
RM0.04746775
1 CAR(CAR)/TRY
0.45990725
1 CAR(CAR)/JPY
¥1.657425
1 CAR(CAR)/ARS
ARS$14.62378775
1 CAR(CAR)/RUB
0.89873025
1 CAR(CAR)/INR
0.98667525
1 CAR(CAR)/IDR
Rp181.85481325
1 CAR(CAR)/KRW
15.659622
1 CAR(CAR)/PHP
0.63760125
1 CAR(CAR)/EGP
￡E.0.5441315
1 CAR(CAR)/BRL
R$0.060885
1 CAR(CAR)/CAD
C$0.0155595
1 CAR(CAR)/BDT
1.369236
1 CAR(CAR)/NGN
17.2929185
1 CAR(CAR)/UAH
0.46464275
1 CAR(CAR)/VES
Bs1.522125
1 CAR(CAR)/CLP
$10.8691
1 CAR(CAR)/PKR
Rs3.193982
1 CAR(CAR)/KZT
6.10439775
1 CAR(CAR)/THB
฿0.3641825
1 CAR(CAR)/TWD
NT$0.33858825
1 CAR(CAR)/AED
د.إ0.04137925
1 CAR(CAR)/CHF
Fr0.00902
1 CAR(CAR)/HKD
HK$0.0881705
1 CAR(CAR)/AMD
֏4.3099815
1 CAR(CAR)/MAD
.د.م0.10136225
1 CAR(CAR)/MXN
$0.21275925
1 CAR(CAR)/PLN
0.041041
1 CAR(CAR)/RON
лв0.048708
1 CAR(CAR)/SEK
kr0.10767625
1 CAR(CAR)/BGN
лв0.01882925
1 CAR(CAR)/HUF
Ft3.80644
1 CAR(CAR)/CZK
0.2356475
1 CAR(CAR)/KWD
د.ك0.003438875
1 CAR(CAR)/ILS
0.03799675
1 CAR(CAR)/NOK
kr0.11489225
1 CAR(CAR)/NZD
$0.018942

CAR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CAR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CAR kohta

Kui palju on CAR (CAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAR hind USD on 0.011275 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAR/USD hind?
Praegune hind CAR/USD on $ 0.011275. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CAR turukapitalisatsioon?
CAR turukapitalisatsioon on $ 11.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAR ringlev varu?
CAR ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAR (ATH) hind?
CAR saavutab ATH hinna summas 0.8087050671825415 USD.
Mis oli kõigi aegade CAR madalaim (ATL) hind?
CAR nägi ATL hinda summas 0.000097292665942939 USD.
Milline on CAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAR kauplemismaht on $ 56.50K USD.
Kas CAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:13:50 (UTC+8)

CAR (CAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CAR/USD kalkulaator

Summa

CAR
CAR
USD
USD

1 CAR = 0.011275 USD

Kauplemine: CAR

CARUSDT
$0.011275
$0.011275$0.011275
+1.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu