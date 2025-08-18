CAMELL (CAMT) reaalajas hind on $ 0.00361. Viimase 24 tunni jooksul CAMT kaubeldud madalaim $ 0.00356 ja kõrgeim $ 0.00368 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04022172512350678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001901887719618652.
Lüliajalise tootluse osas on CAMT muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel +24.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CAMELL (CAMT) – turuteave
No.5515
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 51.86K
$ 51.86K$ 51.86K
$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0
0 0
0.00%
TRX
CAMELL praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 51.86K 24 tunnise kauplemismahuga. CAMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.61M.
CAMELL (CAMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CAMELL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000298
-0.82%
30 päeva
$ +0.00018
+5.24%
60 päeva
$ +0.00124
+52.32%
90 päeva
$ +0.00124
+52.32%
CAMELL Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAMT muutuse $ -0.0000298 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CAMELL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00018 (+5.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CAMELL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAMT $ +0.00124 (+52.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CAMELL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00124 (+52.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CAMELL (CAMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Camell Project is a cloud-based infrastructure platform that provides decentralized storage and data processing solutions. It aims to enhance efficient data management and security while creating an economical and transparent ecosystem using blockchain technology.
CAMELL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CAMELL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CAMELL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CAMELL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CAMELL hinna ennustus (USD)
Kui palju on CAMELL (CAMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CAMELL (CAMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CAMELL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CAMELL (CAMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CAMELL (CAMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CAMELL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CAMELL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.