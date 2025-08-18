Camino Network (CAM) reaalajas hind on $ 0.03745. Viimase 24 tunni jooksul CAM kaubeldud madalaim $ 0.03723 ja kõrgeim $ 0.03764 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19493305530344174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.035900408249993104.
Lüliajalise tootluse osas on CAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -0.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Camino Network (CAM) – turuteave
No.1079
$ 12.19M
$ 12.19M$ 12.19M
$ 124.98K
$ 124.98K$ 124.98K
$ 37.45M
$ 37.45M$ 37.45M
325.42M
325.42M 325.42M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
917,499,341
917,499,341 917,499,341
32.54%
CAMINO
Camino Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.19M$ 124.98K 24 tunnise kauplemismahuga. CAM ringlev varu on 325.42M, mille koguvaru on 917499341. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.45M.
Camino Network (CAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Camino Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001083
+0.29%
30 päeva
$ -0.01407
-27.31%
60 päeva
$ -0.03351
-47.23%
90 päeva
$ -0.03917
-51.13%
Camino Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAM muutuse $ +0.0001083 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Camino Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01407 (-27.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Camino Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAM $ -0.03351 (-47.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Camino Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03917 (-51.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Camino Network (CAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.
Camino Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Camino Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Camino Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Camino Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Camino Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Camino Network (CAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Camino Network (CAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Camino Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Camino Network (CAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Camino Network (CAM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Camino Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Camino Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.