Rohkem infot CAM

CAM Hinnainfo

CAM Valge raamat

CAM Ametlik veebisait

CAM Tokenoomika

CAM Hinnaprognoos

CAM Ajalugu

CAM – ostujuhend

CAM-usaldusraha valuutakonverter

CAM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Camino Network logo

Camino Network hind(CAM)

1 CAM/USD reaalajas hind:

$0.03745
$0.03745$0.03745
+0.29%1D
USD
Camino Network (CAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:26 (UTC+8)

Camino Network (CAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03723
$ 0.03723$ 0.03723
24 h madal
$ 0.03764
$ 0.03764$ 0.03764
24 h kõrge

$ 0.03723
$ 0.03723$ 0.03723

$ 0.03764
$ 0.03764$ 0.03764

$ 0.19493305530344174
$ 0.19493305530344174$ 0.19493305530344174

$ 0.035900408249993104
$ 0.035900408249993104$ 0.035900408249993104

0.00%

+0.29%

-0.56%

-0.56%

Camino Network (CAM) reaalajas hind on $ 0.03745. Viimase 24 tunni jooksul CAM kaubeldud madalaim $ 0.03723 ja kõrgeim $ 0.03764 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19493305530344174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.035900408249993104.

Lüliajalise tootluse osas on CAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -0.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Camino Network (CAM) – turuteave

No.1079

$ 12.19M
$ 12.19M$ 12.19M

$ 124.98K
$ 124.98K$ 124.98K

$ 37.45M
$ 37.45M$ 37.45M

325.42M
325.42M 325.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

917,499,341
917,499,341 917,499,341

32.54%

CAMINO

Camino Network praegune turukapitalisatsioon on $ 12.19M $ 124.98K 24 tunnise kauplemismahuga. CAM ringlev varu on 325.42M, mille koguvaru on 917499341. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.45M.

Camino Network (CAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Camino Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001083+0.29%
30 päeva$ -0.01407-27.31%
60 päeva$ -0.03351-47.23%
90 päeva$ -0.03917-51.13%
Camino Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAM muutuse $ +0.0001083 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Camino Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01407 (-27.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Camino Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAM $ -0.03351 (-47.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Camino Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03917 (-51.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Camino Network (CAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Camino Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Camino Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Camino Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Camino Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Camino Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Camino Network (CAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Camino Network (CAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Camino Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Camino Network hinna ennustust kohe!

Camino Network (CAM) tokenoomika

Camino Network (CAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Camino Network (CAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Camino Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Camino Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAM kohalike valuutade suhtes

1 Camino Network(CAM)/VND
985.49675
1 Camino Network(CAM)/AUD
A$0.0572985
1 Camino Network(CAM)/GBP
0.0273385
1 Camino Network(CAM)/EUR
0.0318325
1 Camino Network(CAM)/USD
$0.03745
1 Camino Network(CAM)/MYR
RM0.1576645
1 Camino Network(CAM)/TRY
1.5275855
1 Camino Network(CAM)/JPY
¥5.50515
1 Camino Network(CAM)/ARS
ARS$48.5730245
1 Camino Network(CAM)/RUB
2.987012
1 Camino Network(CAM)/INR
3.2772495
1 Camino Network(CAM)/IDR
Rp604.0321735
1 Camino Network(CAM)/KRW
52.013556
1 Camino Network(CAM)/PHP
2.1177975
1 Camino Network(CAM)/EGP
￡E.1.808086
1 Camino Network(CAM)/BRL
R$0.20223
1 Camino Network(CAM)/CAD
C$0.051681
1 Camino Network(CAM)/BDT
4.547928
1 Camino Network(CAM)/NGN
57.438563
1 Camino Network(CAM)/UAH
1.5433145
1 Camino Network(CAM)/VES
Bs5.05575
1 Camino Network(CAM)/CLP
$36.1018
1 Camino Network(CAM)/PKR
Rs10.608836
1 Camino Network(CAM)/KZT
20.2758045
1 Camino Network(CAM)/THB
฿1.2137545
1 Camino Network(CAM)/TWD
NT$1.1246235
1 Camino Network(CAM)/AED
د.إ0.1374415
1 Camino Network(CAM)/CHF
Fr0.02996
1 Camino Network(CAM)/HKD
HK$0.292859
1 Camino Network(CAM)/AMD
֏14.315637
1 Camino Network(CAM)/MAD
.د.م0.3366755
1 Camino Network(CAM)/MXN
$0.7014385
1 Camino Network(CAM)/PLN
0.136318
1 Camino Network(CAM)/RON
лв0.161784
1 Camino Network(CAM)/SEK
kr0.357273
1 Camino Network(CAM)/BGN
лв0.0625415
1 Camino Network(CAM)/HUF
Ft12.6562275
1 Camino Network(CAM)/CZK
0.784203
1 Camino Network(CAM)/KWD
د.ك0.01142225
1 Camino Network(CAM)/ILS
0.1262065
1 Camino Network(CAM)/NOK
kr0.3808665
1 Camino Network(CAM)/NZD
$0.062916

Camino Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Camino Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Camino Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Camino Network kohta

Kui palju on Camino Network (CAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAM hind USD on 0.03745 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAM/USD hind?
Praegune hind CAM/USD on $ 0.03745. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Camino Network turukapitalisatsioon?
CAM turukapitalisatsioon on $ 12.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAM ringlev varu?
CAM ringlev varu on 325.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAM (ATH) hind?
CAM saavutab ATH hinna summas 0.19493305530344174 USD.
Mis oli kõigi aegade CAM madalaim (ATL) hind?
CAM nägi ATL hinda summas 0.035900408249993104 USD.
Milline on CAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAM kauplemismaht on $ 124.98K USD.
Kas CAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:26 (UTC+8)

Camino Network (CAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CAM/USD kalkulaator

Summa

CAM
CAM
USD
USD

1 CAM = 0.03744 USD

Kauplemine: CAM

CAMUSDT
$0.03745
$0.03745$0.03745
+0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu