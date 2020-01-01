Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Crypto-AI-Robo (CAIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Crypto-AI-Robo (CAIR) teave

In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.

Ametlik veebisait:
https://crypto-ai-robo.com/
Valge raamat:
https://allbestico.com/whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Crypto-AI-Robo (CAIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 24.86K
$ 24.86K
Koguvaru:
$ 888.00M
$ 888.00M
Ringlev varu:
$ 887.84M
$ 887.84M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 24.86K
$ 24.86K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.026
$ 0.026
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00000527437323594
$ 0.00000527437323594
Praegune hind:
$ 0.000028
$ 0.000028

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CAIR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CAIR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CAIR tokeni tokenoomikat, avastage CAIR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAIR

Kas olete huvitatud Crypto-AI-Robo (CAIR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAIR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Crypto-AI-Robo (CAIR) hinna ajalugu

CAIR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

CAIR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CAIR võiks suunduda? Meie CAIR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.