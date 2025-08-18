Rohkem infot CAIR

Crypto-AI-Robo logo

Crypto-AI-Robo hind(CAIR)

1 CAIR/USD reaalajas hind:

$0.000077
$0.000077
0.00%1D
USD
Crypto-AI-Robo (CAIR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:13:13 (UTC+8)

Crypto-AI-Robo (CAIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000076
$ 0.000076
24 h madal
$ 0.000084
$ 0.000084
24 h kõrge

$ 0.000076
$ 0.000076

$ 0.000084
$ 0.000084

$ 1.0003462854120535
$ 1.0003462854120535

$ 0.00000527437323594
$ 0.00000527437323594

0.00%

0.00%

-41.23%

-41.23%

Crypto-AI-Robo (CAIR) reaalajas hind on $ 0.000077. Viimase 24 tunni jooksul CAIR kaubeldud madalaim $ 0.000076 ja kõrgeim $ 0.000084 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0003462854120535 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000527437323594.

Lüliajalise tootluse osas on CAIR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -41.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crypto-AI-Robo (CAIR) – turuteave

No.656

$ 68.36K
$ 68.36K

$ 58.22K
$ 58.22K

$ 68.38K
$ 68.38K

887.84M
887.84M

888,000,000
888,000,000

888,000,000
888,000,000

99.98%

SOL

Crypto-AI-Robo praegune turukapitalisatsioon on $ 68.36K $ 58.22K 24 tunnise kauplemismahuga. CAIR ringlev varu on 887.84M, mille koguvaru on 888000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.38K.

Crypto-AI-Robo (CAIR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Crypto-AI-Robo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000115-59.90%
60 päeva$ -0.004923-98.46%
90 päeva$ -0.004923-98.46%
Crypto-AI-Robo Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAIR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Crypto-AI-Robo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000115 (-59.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Crypto-AI-Robo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAIR $ -0.004923 (-98.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Crypto-AI-Robo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004923 (-98.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Crypto-AI-Robo (CAIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Crypto-AI-Robo hinnaajaloo lehte.

Mis on Crypto-AI-Robo (CAIR)

In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.

Crypto-AI-Robo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crypto-AI-Robo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAIR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Crypto-AI-Robo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crypto-AI-Robo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Crypto-AI-Robo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crypto-AI-Robo (CAIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crypto-AI-Robo (CAIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crypto-AI-Robo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crypto-AI-Robo hinna ennustust kohe!

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika

Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Crypto-AI-Robo (CAIR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Crypto-AI-Robo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crypto-AI-Robo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAIR kohalike valuutade suhtes

1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/VND
2.026255
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/AUD
A$0.00011704
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/GBP
0.00005621
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/EUR
0.00006545
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/USD
$0.000077
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/MYR
RM0.00032417
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/TRY
0.00314083
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/JPY
¥0.011319
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/ARS
ARS$0.09986977
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/RUB
0.00613767
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/INR
0.00673827
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/IDR
Rp1.24193531
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/KRW
0.10694376
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/PHP
0.00435435
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/EGP
￡E.0.00371602
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/BRL
R$0.0004158
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/CAD
C$0.00010626
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/BDT
0.00935088
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/NGN
0.11809798
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/UAH
0.00317317
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/VES
Bs0.010395
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/CLP
$0.074228
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/PKR
Rs0.02181256
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/KZT
0.04168857
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/THB
฿0.0024871
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/TWD
NT$0.00231231
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/AED
د.إ0.00028259
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/CHF
Fr0.0000616
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/HKD
HK$0.00060214
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/AMD
֏0.02943402
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/MAD
.د.م0.00069223
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/MXN
$0.00145299
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/PLN
0.00028028
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/RON
лв0.00033264
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/SEK
kr0.00073535
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/BGN
лв0.00012859
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/HUF
Ft0.0259952
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/CZK
0.0016093
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/KWD
د.ك0.000023485
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/ILS
0.00025949
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/NOK
kr0.00078463
1 Crypto-AI-Robo(CAIR)/NZD
$0.00012936

Crypto-AI-Robo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Crypto-AI-Robo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Crypto-AI-Robo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crypto-AI-Robo kohta

Kui palju on Crypto-AI-Robo (CAIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAIR hind USD on 0.000077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAIR/USD hind?
Praegune hind CAIR/USD on $ 0.000077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crypto-AI-Robo turukapitalisatsioon?
CAIR turukapitalisatsioon on $ 68.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAIR ringlev varu?
CAIR ringlev varu on 887.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAIR (ATH) hind?
CAIR saavutab ATH hinna summas 1.0003462854120535 USD.
Mis oli kõigi aegade CAIR madalaim (ATL) hind?
CAIR nägi ATL hinda summas 0.00000527437323594 USD.
Milline on CAIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAIR kauplemismaht on $ 58.22K USD.
Kas CAIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAIR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:13:13 (UTC+8)

Crypto-AI-Robo (CAIR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

