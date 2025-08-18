Crypto-AI-Robo (CAIR) reaalajas hind on $ 0.000077. Viimase 24 tunni jooksul CAIR kaubeldud madalaim $ 0.000076 ja kõrgeim $ 0.000084 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0003462854120535 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000527437323594.
Lüliajalise tootluse osas on CAIR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -41.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crypto-AI-Robo (CAIR) – turuteave
No.656
$ 68.36K
$ 58.22K
$ 68.38K
887.84M
888,000,000
888,000,000
99.98%
SOL
Crypto-AI-Robo praegune turukapitalisatsioon on $ 68.36K$ 58.22K 24 tunnise kauplemismahuga. CAIR ringlev varu on 887.84M, mille koguvaru on 888000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.38K.
Crypto-AI-Robo (CAIR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Crypto-AI-Robo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000115
-59.90%
60 päeva
$ -0.004923
-98.46%
90 päeva
$ -0.004923
-98.46%
Crypto-AI-Robo Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAIR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Crypto-AI-Robo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000115 (-59.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Crypto-AI-Robo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAIR $ -0.004923 (-98.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Crypto-AI-Robo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004923 (-98.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Crypto-AI-Robo (CAIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.
Crypto-AI-Robo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Crypto-AI-Robo (CAIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crypto-AI-Robo (CAIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crypto-AI-Robo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Crypto-AI-Robo (CAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Crypto-AI-Robo (CAIR) ostujuhend
