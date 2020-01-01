Catalyse AI (CAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catalyse AI (CAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catalyse AI (CAI) teave Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed. Ametlik veebisait: https://catalyse.gg Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec Ostke CAI kohe!

Catalyse AI (CAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catalyse AI (CAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.00K $ 86.00K $ 86.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 Praegune hind: $ 0.00086 $ 0.00086 $ 0.00086 Lisateave Catalyse AI (CAI) hinna kohta

Catalyse AI (CAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catalyse AI (CAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAI tokeni tokenoomikat, avastage CAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAI Kas olete huvitatud Catalyse AI (CAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CAI MEXC-ist osta!

Catalyse AI (CAI) hinna ajalugu CAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CAI hinna ajalugu kohe!

CAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAI võiks suunduda? Meie CAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAI tokeni hinna ennustust kohe!

