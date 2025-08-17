Catalyse AI (CAI) reaalajas hind on $ 0.0008. Viimase 24 tunni jooksul CAI kaubeldud madalaim $ 0.0008 ja kõrgeim $ 0.00137 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12908008355841746 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00186101996225402.
Lüliajalise tootluse osas on CAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -21.56% 24 tunni vältel -61.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Catalyse AI (CAI) – turuteave
Catalyse AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.03K 24 tunnise kauplemismahuga. CAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.00K.
Catalyse AI (CAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Catalyse AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002199
-21.56%
30 päeva
$ -0.00348
-81.31%
60 päeva
$ -0.02464
-96.86%
90 päeva
$ -0.0042
-84.00%
Catalyse AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAI muutuse $ -0.0002199 (-21.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Catalyse AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00348 (-81.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Catalyse AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAI $ -0.02464 (-96.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Catalyse AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0042 (-84.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Catalyse AI (CAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed.
Catalyse AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catalyse AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Catalyse AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catalyse AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Catalyse AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Catalyse AI (CAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catalyse AI (CAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catalyse AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Catalyse AI (CAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Catalyse AI (CAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Catalyse AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catalyse AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.