Rohkem infot CAI

CAI Hinnainfo

CAI Ametlik veebisait

CAI Tokenoomika

CAI Hinnaprognoos

CAI Ajalugu

CAI – ostujuhend

CAI-usaldusraha valuutakonverter

CAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Catalyse AI logo

Catalyse AI hind(CAI)

1 CAI/USD reaalajas hind:

$0.0008
$0.0008$0.0008
-21.56%1D
USD
Catalyse AI (CAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:15 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008
24 h madal
$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137
24 h kõrge

$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008

$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137

$ 0.12908008355841746
$ 0.12908008355841746$ 0.12908008355841746

$ 0.00186101996225402
$ 0.00186101996225402$ 0.00186101996225402

0.00%

-21.56%

-61.91%

-61.91%

Catalyse AI (CAI) reaalajas hind on $ 0.0008. Viimase 24 tunni jooksul CAI kaubeldud madalaim $ 0.0008 ja kõrgeim $ 0.00137 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12908008355841746 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00186101996225402.

Lüliajalise tootluse osas on CAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -21.56% 24 tunni vältel -61.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catalyse AI (CAI) – turuteave

No.9121

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.03K
$ 1.03K$ 1.03K

$ 80.00K
$ 80.00K$ 80.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Catalyse AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.03K 24 tunnise kauplemismahuga. CAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.00K.

Catalyse AI (CAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Catalyse AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002199-21.56%
30 päeva$ -0.00348-81.31%
60 päeva$ -0.02464-96.86%
90 päeva$ -0.0042-84.00%
Catalyse AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAI muutuse $ -0.0002199 (-21.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Catalyse AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00348 (-81.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Catalyse AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAI $ -0.02464 (-96.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Catalyse AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0042 (-84.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Catalyse AI (CAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Catalyse AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Catalyse AI (CAI)

Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed.

Catalyse AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catalyse AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Catalyse AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catalyse AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Catalyse AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catalyse AI (CAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catalyse AI (CAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catalyse AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catalyse AI hinna ennustust kohe!

Catalyse AI (CAI) tokenoomika

Catalyse AI (CAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Catalyse AI (CAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Catalyse AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catalyse AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAI kohalike valuutade suhtes

1 Catalyse AI(CAI)/VND
21.052
1 Catalyse AI(CAI)/AUD
A$0.001216
1 Catalyse AI(CAI)/GBP
0.000584
1 Catalyse AI(CAI)/EUR
0.00068
1 Catalyse AI(CAI)/USD
$0.0008
1 Catalyse AI(CAI)/MYR
RM0.003368
1 Catalyse AI(CAI)/TRY
0.032632
1 Catalyse AI(CAI)/JPY
¥0.1176
1 Catalyse AI(CAI)/ARS
ARS$1.037608
1 Catalyse AI(CAI)/RUB
0.063768
1 Catalyse AI(CAI)/INR
0.070008
1 Catalyse AI(CAI)/IDR
Rp12.903224
1 Catalyse AI(CAI)/KRW
1.111104
1 Catalyse AI(CAI)/PHP
0.04524
1 Catalyse AI(CAI)/EGP
￡E.0.038608
1 Catalyse AI(CAI)/BRL
R$0.00432
1 Catalyse AI(CAI)/CAD
C$0.001104
1 Catalyse AI(CAI)/BDT
0.097152
1 Catalyse AI(CAI)/NGN
1.226992
1 Catalyse AI(CAI)/UAH
0.032968
1 Catalyse AI(CAI)/VES
Bs0.108
1 Catalyse AI(CAI)/CLP
$0.7712
1 Catalyse AI(CAI)/PKR
Rs0.226624
1 Catalyse AI(CAI)/KZT
0.433128
1 Catalyse AI(CAI)/THB
฿0.02584
1 Catalyse AI(CAI)/TWD
NT$0.024024
1 Catalyse AI(CAI)/AED
د.إ0.002936
1 Catalyse AI(CAI)/CHF
Fr0.00064
1 Catalyse AI(CAI)/HKD
HK$0.006256
1 Catalyse AI(CAI)/AMD
֏0.305808
1 Catalyse AI(CAI)/MAD
.د.م0.007192
1 Catalyse AI(CAI)/MXN
$0.015096
1 Catalyse AI(CAI)/PLN
0.002912
1 Catalyse AI(CAI)/RON
лв0.003456
1 Catalyse AI(CAI)/SEK
kr0.00764
1 Catalyse AI(CAI)/BGN
лв0.001336
1 Catalyse AI(CAI)/HUF
Ft0.27008
1 Catalyse AI(CAI)/CZK
0.01672
1 Catalyse AI(CAI)/KWD
د.ك0.000244
1 Catalyse AI(CAI)/ILS
0.002696
1 Catalyse AI(CAI)/NOK
kr0.008152
1 Catalyse AI(CAI)/NZD
$0.001344

Catalyse AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Catalyse AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Catalyse AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catalyse AI kohta

Kui palju on Catalyse AI (CAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAI hind USD on 0.0008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAI/USD hind?
Praegune hind CAI/USD on $ 0.0008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catalyse AI turukapitalisatsioon?
CAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAI ringlev varu?
CAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAI (ATH) hind?
CAI saavutab ATH hinna summas 0.12908008355841746 USD.
Mis oli kõigi aegade CAI madalaim (ATL) hind?
CAI nägi ATL hinda summas 0.00186101996225402 USD.
Milline on CAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAI kauplemismaht on $ 1.03K USD.
Kas CAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:15 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CAI/USD kalkulaator

Summa

CAI
CAI
USD
USD

1 CAI = 0.0008 USD

Kauplemine: CAI

CAIUSDT
$0.0008
$0.0008$0.0008
-21.56%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu