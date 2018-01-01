Coupon Assets (CA1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coupon Assets (CA1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coupon Assets (CA1) teave Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Ametlik veebisait: https://radarlab.us/ Valge raamat: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Ostke CA1 kohe!

Coupon Assets (CA1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coupon Assets (CA1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Koguvaru: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Ringlev varu: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 111.75M $ 111.75M $ 111.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Praegune hind: $ 0.4139 $ 0.4139 $ 0.4139 Lisateave Coupon Assets (CA1) hinna kohta

Coupon Assets (CA1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coupon Assets (CA1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CA1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CA1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CA1 tokeni tokenoomikat, avastage CA1 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CA1 Kas olete huvitatud Coupon Assets (CA1) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CA1 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CA1 MEXC-ist osta!

Coupon Assets (CA1) hinna ajalugu CA1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CA1 hinna ajalugu kohe!

CA1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CA1 võiks suunduda? Meie CA1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CA1 tokeni hinna ennustust kohe!

