Caila (CA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Caila (CA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Caila (CA) teave Geo-Aware Weather Intelligence Infra for AI Web3 dApps Ametlik veebisait: https://github.com/CAILA-AI/CAILA-BOT Valge raamat: https://github.com/CAILA-AI/Whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x74da4c5F8C254dd4Fb39F9804C0924F52a808318

Caila (CA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Caila (CA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Koguvaru: $ 976.85M $ 976.85M $ 976.85M Ringlev varu: $ 976.85M $ 976.85M $ 976.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02498 $ 0.02498 $ 0.02498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001518854830173098 $ 0.001518854830173098 $ 0.001518854830173098 Praegune hind: $ 0.002209 $ 0.002209 $ 0.002209 Lisateave Caila (CA) hinna kohta

Caila (CA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Caila (CA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CA tokeni tokenoomikat, avastage CA tokeni reaalajas hinda!

Caila (CA) hinna ajalugu CA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CA hinna ajalugu kohe!

CA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CA võiks suunduda? Meie CA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CA tokeni hinna ennustust kohe!

