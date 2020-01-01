Caila (CA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Caila (CA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Caila (CA) teave

Geo-Aware Weather Intelligence Infra for AI Web3 dApps

Ametlik veebisait:
https://github.com/CAILA-AI/CAILA-BOT
Valge raamat:
https://github.com/CAILA-AI/Whitepaper
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x74da4c5F8C254dd4Fb39F9804C0924F52a808318

Caila (CA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Caila (CA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Koguvaru:
$ 976.85M
$ 976.85M$ 976.85M
Ringlev varu:
$ 976.85M
$ 976.85M$ 976.85M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02498
$ 0.02498$ 0.02498
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001518854830173098
$ 0.001518854830173098$ 0.001518854830173098
Praegune hind:
$ 0.002209
$ 0.002209$ 0.002209

Caila (CA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Caila (CA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CA tokeni tokenoomikat, avastage CA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CA

Kas olete huvitatud Caila (CA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Caila (CA) hinna ajalugu

CA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

CA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CA võiks suunduda? Meie CA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.