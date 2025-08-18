Caila (CA) reaalajas hind on $ 0.002736. Viimase 24 tunni jooksul CA kaubeldud madalaim $ 0.002325 ja kõrgeim $ 0.003131 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02480716628200146 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001518854830173098.
Lüliajalise tootluse osas on CA muutunud -3.36% viimase tunni jooksul, +8.96% 24 tunni vältel -14.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Caila (CA) – turuteave
Caila praegune turukapitalisatsioon on $ 2.67M$ 55.11K 24 tunnise kauplemismahuga. CA ringlev varu on 976.85M, mille koguvaru on 976851468.1799288. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.74M.
Caila (CA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Caila tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00022499
+8.96%
30 päeva
$ +0.000846
+44.76%
60 päeva
$ -0.002825
-50.81%
90 päeva
$ -0.004264
-60.92%
Caila Hinnamuutus täna
Täna registreeris CA muutuse $ +0.00022499 (+8.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Caila 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000846 (+44.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Caila 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CA $ -0.002825 (-50.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Caila 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004264 (-60.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Caila (CA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Geo-Aware Weather Intelligence Infra for AI Web3 dApps
Caila on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Caila investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Caila kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Caila ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Caila hinna ennustus (USD)
Kui palju on Caila (CA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Caila (CA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Caila nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Caila (CA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Caila (CA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Caila osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Caila osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.