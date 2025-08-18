Rohkem infot C4E

1 C4E/USD reaalajas hind:

$0.00723
+0.41%1D
C4E (C4E) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:13:06 (UTC+8)

C4E (C4E) hinna teave (USD)

$ 0.00711
24 h madal
$ 0.00725
24 h kõrge

$ 0.00711
$ 0.00725
$ 0.1172002648004181
$ 0.006714068659380798
C4E (C4E) reaalajas hind on $ 0.00723. Viimase 24 tunni jooksul C4E kaubeldud madalaim $ 0.00711 ja kõrgeim $ 0.00725 näitab aktiivset turu volatiivsust. C4Ekõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1172002648004181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006714068659380798.

Lüliajalise tootluse osas on C4E muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.41% 24 tunni vältel -5.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

C4E (C4E) – turuteave

$ 0.00
$ 7.98K
$ 2.17M
0.00
300,285,100
C4E

C4E praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 7.98K 24 tunnise kauplemismahuga. C4E ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300285100. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

C4E (C4E) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse C4E tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000295+0.41%
30 päeva$ -0.00127-14.95%
60 päeva$ -0.00036-4.75%
90 päeva$ -0.00175-19.49%
C4E Hinnamuutus täna

Täna registreeris C4E muutuse $ +0.0000295 (+0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

C4E 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00127 (-14.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

C4E 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus C4E $ -0.00036 (-4.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

C4E 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00175 (-19.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada C4E (C4E) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe C4E hinnaajaloo lehte.

Mis on C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie C4E investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida C4E panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse C4E kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie C4E ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

C4E hinna ennustus (USD)

Kui palju on C4E (C4E) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie C4E (C4E) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida C4E nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake C4E hinna ennustust kohe!

C4E (C4E) tokenoomika

C4E (C4E) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C4E tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

C4E (C4E) ostujuhend

Kas otsite, kuidas C4E osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust C4E osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse C4E kohta

Kui palju on C4E (C4E) tänapäeval väärt?
Reaalajas C4E hind USD on 0.00723 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune C4E/USD hind?
Praegune hind C4E/USD on $ 0.00723. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on C4E turukapitalisatsioon?
C4E turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on C4E ringlev varu?
C4E ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim C4E (ATH) hind?
C4E saavutab ATH hinna summas 0.1172002648004181 USD.
Mis oli kõigi aegade C4E madalaim (ATL) hind?
C4E nägi ATL hinda summas 0.006714068659380798 USD.
Milline on C4E kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine C4E kauplemismaht on $ 7.98K USD.
Kas C4E sel aastal kõrgemale ka suundub?
C4E võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake C4E hinna ennustust.
2025-08-18 01:13:06 (UTC+8)

