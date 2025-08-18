C4E (C4E) reaalajas hind on $ 0.00723. Viimase 24 tunni jooksul C4E kaubeldud madalaim $ 0.00711 ja kõrgeim $ 0.00725 näitab aktiivset turu volatiivsust. C4Ekõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1172002648004181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006714068659380798.
Lüliajalise tootluse osas on C4E muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.41% 24 tunni vältel -5.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
C4E (C4E) – turuteave
No.5003
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
0.00
0.00 0.00
300,285,100
300,285,100 300,285,100
C4E
C4E praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 7.98K 24 tunnise kauplemismahuga. C4E ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300285100. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
C4E (C4E) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse C4E tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000295
+0.41%
30 päeva
$ -0.00127
-14.95%
60 päeva
$ -0.00036
-4.75%
90 päeva
$ -0.00175
-19.49%
C4E Hinnamuutus täna
Täna registreeris C4E muutuse $ +0.0000295 (+0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
C4E 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00127 (-14.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
C4E 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus C4E $ -0.00036 (-4.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
C4E 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00175 (-19.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada C4E (C4E) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.
C4E on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie C4E investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida C4E panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse C4E kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie C4E ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
C4E hinna ennustus (USD)
Kui palju on C4E (C4E) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie C4E (C4E) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida C4E nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
C4E (C4E) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C4E tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
C4E (C4E) ostujuhend
Kas otsite, kuidas C4E osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust C4E osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.