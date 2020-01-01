Baanx (BXX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baanx (BXX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baanx (BXX) teave BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Ametlik veebisait: https://www.baanx.com/ Valge raamat: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Ostke BXX kohe!

Baanx (BXX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baanx (BXX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.09M $ 9.09M $ 9.09M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.87M $ 11.87M $ 11.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Praegune hind: $ 0.047498 $ 0.047498 $ 0.047498 Lisateave Baanx (BXX) hinna kohta

Baanx (BXX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baanx (BXX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BXX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BXX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BXX tokeni tokenoomikat, avastage BXX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BXX Kas olete huvitatud Baanx (BXX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BXX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BXX MEXC-ist osta!

Baanx (BXX) hinna ajalugu BXX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BXX hinna ajalugu kohe!

BXX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BXX võiks suunduda? Meie BXX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BXX tokeni hinna ennustust kohe!

