Baanx logo

Baanx hind(BXX)

1 BXX/USD reaalajas hind:

$0.051324
-3.53%1D
USD
Baanx (BXX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:04 (UTC+8)

Baanx (BXX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.050032
24 h madal
$ 0.0552
24 h kõrge

$ 0.050032
$ 0.0552
$ 0.3138997132673967
$ 0.006184521157889584
+2.58%

-3.53%

-8.71%

-8.71%

Baanx (BXX) reaalajas hind on $ 0.051324. Viimase 24 tunni jooksul BXX kaubeldud madalaim $ 0.050032 ja kõrgeim $ 0.0552 näitab aktiivset turu volatiivsust. BXXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3138997132673967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006184521157889584.

Lüliajalise tootluse osas on BXX muutunud +2.58% viimase tunni jooksul, -3.53% 24 tunni vältel -8.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baanx (BXX) – turuteave

No.1143

$ 9.82M
$ 15.20K
$ 12.83M
191.32M
250,000,000
250,000,000
76.52%

ETH

Baanx praegune turukapitalisatsioon on $ 9.82M $ 15.20K 24 tunnise kauplemismahuga. BXX ringlev varu on 191.32M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.83M.

Baanx (BXX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Baanx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00187803-3.53%
30 päeva$ +0.005174+11.21%
60 päeva$ +0.022682+79.19%
90 päeva$ +0.034438+203.94%
Baanx Hinnamuutus täna

Täna registreeris BXX muutuse $ -0.00187803 (-3.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Baanx 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005174 (+11.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Baanx 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BXX $ +0.022682 (+79.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Baanx 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.034438 (+203.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Baanx (BXX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Baanx hinnaajaloo lehte.

Mis on Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baanx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BXX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Baanx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baanx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Baanx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baanx (BXX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baanx (BXX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baanx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baanx hinna ennustust kohe!

Baanx (BXX) tokenoomika

Baanx (BXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Baanx (BXX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Baanx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baanx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BXX kohalike valuutade suhtes

1 Baanx(BXX)/VND
1 Baanx(BXX)/AUD
1 Baanx(BXX)/GBP
1 Baanx(BXX)/EUR
1 Baanx(BXX)/USD
1 Baanx(BXX)/MYR
1 Baanx(BXX)/TRY
1 Baanx(BXX)/JPY
1 Baanx(BXX)/ARS
1 Baanx(BXX)/RUB
1 Baanx(BXX)/INR
1 Baanx(BXX)/IDR
1 Baanx(BXX)/KRW
1 Baanx(BXX)/PHP
1 Baanx(BXX)/EGP
1 Baanx(BXX)/BRL
1 Baanx(BXX)/CAD
1 Baanx(BXX)/BDT
1 Baanx(BXX)/NGN
1 Baanx(BXX)/UAH
1 Baanx(BXX)/VES
1 Baanx(BXX)/CLP
1 Baanx(BXX)/PKR
1 Baanx(BXX)/KZT
1 Baanx(BXX)/THB
1 Baanx(BXX)/TWD
1 Baanx(BXX)/AED
1 Baanx(BXX)/CHF
1 Baanx(BXX)/HKD
1 Baanx(BXX)/AMD
1 Baanx(BXX)/MAD
1 Baanx(BXX)/MXN
1 Baanx(BXX)/PLN
1 Baanx(BXX)/RON
1 Baanx(BXX)/SEK
1 Baanx(BXX)/BGN
1 Baanx(BXX)/HUF
1 Baanx(BXX)/CZK
1 Baanx(BXX)/KWD
1 Baanx(BXX)/ILS
1 Baanx(BXX)/NOK
1 Baanx(BXX)/NZD
Baanx ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Baanx võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Baanx ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baanx kohta

Kui palju on Baanx (BXX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BXX hind USD on 0.051324 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BXX/USD hind?
Praegune hind BXX/USD on $ 0.051324. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baanx turukapitalisatsioon?
BXX turukapitalisatsioon on $ 9.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BXX ringlev varu?
BXX ringlev varu on 191.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BXX (ATH) hind?
BXX saavutab ATH hinna summas 0.3138997132673967 USD.
Mis oli kõigi aegade BXX madalaim (ATL) hind?
BXX nägi ATL hinda summas 0.006184521157889584 USD.
Milline on BXX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BXX kauplemismaht on $ 15.20K USD.
Kas BXX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BXX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BXX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

