Baanx (BXX) reaalajas hind on $ 0.051324. Viimase 24 tunni jooksul BXX kaubeldud madalaim $ 0.050032 ja kõrgeim $ 0.0552 näitab aktiivset turu volatiivsust. BXXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3138997132673967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006184521157889584.
Lüliajalise tootluse osas on BXX muutunud +2.58% viimase tunni jooksul, -3.53% 24 tunni vältel -8.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baanx (BXX) – turuteave
$ 9.82M
$ 15.20K
$ 12.83M
191.32M
250,000,000
250,000,000
76.52%
Baanx praegune turukapitalisatsioon on $ 9.82M$ 15.20K 24 tunnise kauplemismahuga. BXX ringlev varu on 191.32M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.83M.
Baanx (BXX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Baanx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00187803
-3.53%
30 päeva
$ +0.005174
+11.21%
60 päeva
$ +0.022682
+79.19%
90 päeva
$ +0.034438
+203.94%
Baanx Hinnamuutus täna
Täna registreeris BXX muutuse $ -0.00187803 (-3.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Baanx 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005174 (+11.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Baanx 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BXX $ +0.022682 (+79.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Baanx 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.034438 (+203.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Baanx (BXX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“
Baanx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baanx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BXX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Baanx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baanx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Baanx hinna ennustus (USD)
Kui palju on Baanx (BXX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baanx (BXX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baanx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Baanx (BXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Baanx (BXX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Baanx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baanx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.