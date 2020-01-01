BlackFort (BXN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlackFort (BXN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlackFort (BXN) teave BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators. Ametlik veebisait: https://blackfort.exchange Valge raamat: https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.blackfort.network/ Ostke BXN kohe!

BlackFort (BXN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlackFort (BXN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 4.49B $ 4.49B $ 4.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01899 $ 0.01899 $ 0.01899 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 Praegune hind: $ 0.0015 $ 0.0015 $ 0.0015 Lisateave BlackFort (BXN) hinna kohta

BlackFort (BXN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlackFort (BXN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BXN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BXN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BXN tokeni tokenoomikat, avastage BXN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BXN Kas olete huvitatud BlackFort (BXN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BXN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BXN MEXC-ist osta!

BlackFort (BXN) hinna ajalugu BXN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BXN hinna ajalugu kohe!

BXN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BXN võiks suunduda? Meie BXN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BXN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!