BoxBet (BXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BoxBet (BXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BoxBet (BXBT) teave BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Ametlik veebisait: http://www.boxbet.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Ostke BXBT kohe!

BoxBet (BXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BoxBet (BXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Praegune hind: $ 0.01716 $ 0.01716 $ 0.01716 Lisateave BoxBet (BXBT) hinna kohta

BoxBet (BXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BoxBet (BXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BXBT tokeni tokenoomikat, avastage BXBT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BXBT Kas olete huvitatud BoxBet (BXBT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BXBT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BXBT MEXC-ist osta!

BoxBet (BXBT) hinna ajalugu BXBT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BXBT hinna ajalugu kohe!

BXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BXBT võiks suunduda? Meie BXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BXBT tokeni hinna ennustust kohe!

