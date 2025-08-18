Rohkem infot BXBT

BoxBet hind(BXBT)

$0.01832
0.00%1D
BoxBet (BXBT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:42:15 (UTC+8)

BoxBet (BXBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01784
24 h madal
$ 0.01837
24 h kõrge

$ 0.01784
$ 0.01837
$ 0.26953543762941407
$ 0.000147539917865889
+0.10%

0.00%

+2.40%

+2.40%

BoxBet (BXBT) reaalajas hind on $ 0.01831. Viimase 24 tunni jooksul BXBT kaubeldud madalaim $ 0.01784 ja kõrgeim $ 0.01837 näitab aktiivset turu volatiivsust. BXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26953543762941407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000147539917865889.

Lüliajalise tootluse osas on BXBT muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BoxBet (BXBT) – turuteave

No.4151

$ 0.00
$ 71.41K
$ 1.83M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

BoxBet praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 71.41K 24 tunnise kauplemismahuga. BXBT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.83M.

BoxBet (BXBT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BoxBet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00195-9.63%
60 päeva$ +0.00234+14.65%
90 päeva$ -0.00844-31.56%
BoxBet Hinnamuutus täna

Täna registreeris BXBT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BoxBet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00195 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BoxBet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BXBT $ +0.00234 (+14.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BoxBet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00844 (-31.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BoxBet (BXBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BoxBet hinnaajaloo lehte.

Mis on BoxBet (BXBT)

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

BoxBet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BoxBet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BXBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BoxBet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BoxBet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BoxBet hinna ennustus (USD)

Kui palju on BoxBet (BXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BoxBet (BXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BoxBet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BoxBet hinna ennustust kohe!

BoxBet (BXBT) tokenoomika

BoxBet (BXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BoxBet (BXBT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BoxBet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BoxBet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BXBT kohalike valuutade suhtes

1 BoxBet(BXBT)/VND
481.82765
1 BoxBet(BXBT)/AUD
A$0.0280143
1 BoxBet(BXBT)/GBP
0.0133663
1 BoxBet(BXBT)/EUR
0.0155635
1 BoxBet(BXBT)/USD
$0.01831
1 BoxBet(BXBT)/MYR
RM0.0770851
1 BoxBet(BXBT)/TRY
0.7479635
1 BoxBet(BXBT)/JPY
¥2.69157
1 BoxBet(BXBT)/ARS
ARS$23.7174923
1 BoxBet(BXBT)/RUB
1.4582084
1 BoxBet(BXBT)/INR
1.6023081
1 BoxBet(BXBT)/IDR
Rp295.3225393
1 BoxBet(BXBT)/KRW
25.4303928
1 BoxBet(BXBT)/PHP
1.0354305
1 BoxBet(BXBT)/EGP
￡E.0.8827251
1 BoxBet(BXBT)/BRL
R$0.098874
1 BoxBet(BXBT)/CAD
C$0.0252678
1 BoxBet(BXBT)/BDT
2.2235664
1 BoxBet(BXBT)/NGN
28.0827794
1 BoxBet(BXBT)/UAH
0.7545551
1 BoxBet(BXBT)/VES
Bs2.47185
1 BoxBet(BXBT)/CLP
$17.65084
1 BoxBet(BXBT)/PKR
Rs5.1868568
1 BoxBet(BXBT)/KZT
9.9132171
1 BoxBet(BXBT)/THB
฿0.5919623
1 BoxBet(BXBT)/TWD
NT$0.5498493
1 BoxBet(BXBT)/AED
د.إ0.0671977
1 BoxBet(BXBT)/CHF
Fr0.014648
1 BoxBet(BXBT)/HKD
HK$0.1431842
1 BoxBet(BXBT)/AMD
֏6.9991806
1 BoxBet(BXBT)/MAD
.د.م0.1646069
1 BoxBet(BXBT)/MXN
$0.3427632
1 BoxBet(BXBT)/PLN
0.0664653
1 BoxBet(BXBT)/RON
лв0.0790992
1 BoxBet(BXBT)/SEK
kr0.1746774
1 BoxBet(BXBT)/BGN
лв0.0305777
1 BoxBet(BXBT)/HUF
Ft6.1774278
1 BoxBet(BXBT)/CZK
0.3824959
1 BoxBet(BXBT)/KWD
د.ك0.00558455
1 BoxBet(BXBT)/ILS
0.0617047
1 BoxBet(BXBT)/NOK
kr0.1860296
1 BoxBet(BXBT)/NZD
$0.0307608

BoxBet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BoxBet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BoxBet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BoxBet kohta

Kui palju on BoxBet (BXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BXBT hind USD on 0.01831 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BXBT/USD hind?
Praegune hind BXBT/USD on $ 0.01831. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BoxBet turukapitalisatsioon?
BXBT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BXBT ringlev varu?
BXBT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BXBT (ATH) hind?
BXBT saavutab ATH hinna summas 0.26953543762941407 USD.
Mis oli kõigi aegade BXBT madalaim (ATL) hind?
BXBT nägi ATL hinda summas 0.000147539917865889 USD.
Milline on BXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BXBT kauplemismaht on $ 71.41K USD.
Kas BXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BXBT hinna ennustust.
2025-08-18 04:42:15 (UTC+8)

BoxBet (BXBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BXBT = 0.01831 USD

Kauplemine: BXBT

BXBTUSDT
$0.01832
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

