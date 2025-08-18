BoxBet (BXBT) reaalajas hind on $ 0.01831. Viimase 24 tunni jooksul BXBT kaubeldud madalaim $ 0.01784 ja kõrgeim $ 0.01837 näitab aktiivset turu volatiivsust. BXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26953543762941407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000147539917865889.
Lüliajalise tootluse osas on BXBT muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BoxBet (BXBT) – turuteave
No.4151
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 71.41K
$ 71.41K$ 71.41K
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
BoxBet praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 71.41K 24 tunnise kauplemismahuga. BXBT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.83M.
BoxBet (BXBT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BoxBet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00195
-9.63%
60 päeva
$ +0.00234
+14.65%
90 päeva
$ -0.00844
-31.56%
BoxBet Hinnamuutus täna
Täna registreeris BXBT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BoxBet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00195 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BoxBet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BXBT $ +0.00234 (+14.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BoxBet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00844 (-31.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BoxBet (BXBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds.
The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.
BoxBet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BoxBet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BXBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BoxBet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BoxBet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BoxBet hinna ennustus (USD)
Kui palju on BoxBet (BXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BoxBet (BXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BoxBet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BoxBet (BXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BoxBet (BXBT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BoxBet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BoxBet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.