BLOCK VAULT (BVT) reaalajas hind on $ 0.6936. Viimase 24 tunni jooksul BVT kaubeldud madalaim $ 0.6 ja kõrgeim $ 0.879 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BVT muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -0.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BLOCK VAULT (BVT) – turuteave
$ 276.65K
$ 276.65K$ 276.65K
$ 693.60M
$ 693.60M$ 693.60M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
BLOCK VAULT praegune turukapitalisatsioon on --$ 276.65K 24 tunnise kauplemismahuga. BVT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BLOCK VAULT (BVT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BLOCK VAULT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003555
-0.51%
30 päeva
$ +0.2018
+41.03%
60 päeva
$ +0.5076
+272.90%
90 päeva
$ +0.3936
+131.20%
BLOCK VAULT Hinnamuutus täna
Täna registreeris BVT muutuse $ -0.003555 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BLOCK VAULT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2018 (+41.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BLOCK VAULT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVT $ +0.5076 (+272.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BLOCK VAULT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3936 (+131.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BLOCK VAULT (BVT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.
BLOCK VAULT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCK VAULT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BVT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCK VAULT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCK VAULT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BLOCK VAULT hinna ennustus (USD)
Kui palju on BLOCK VAULT (BVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCK VAULT (BVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCK VAULT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BLOCK VAULT (BVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BLOCK VAULT (BVT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BLOCK VAULT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BLOCK VAULT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.