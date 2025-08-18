Rohkem infot BVT

$0.6936
-0.51%1D
BLOCK VAULT (BVT) reaalajas hinnagraafik
BLOCK VAULT (BVT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.10%

-0.51%

-0.92%

-0.92%

BLOCK VAULT (BVT) reaalajas hind on $ 0.6936. Viimase 24 tunni jooksul BVT kaubeldud madalaim $ 0.6 ja kõrgeim $ 0.879 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BVT muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -0.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLOCK VAULT (BVT) – turuteave

$ 276.65K
$ 276.65K

$ 693.60M
$ 693.60M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

BLOCK VAULT praegune turukapitalisatsioon on -- $ 276.65K 24 tunnise kauplemismahuga. BVT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BLOCK VAULT (BVT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BLOCK VAULT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003555-0.51%
30 päeva$ +0.2018+41.03%
60 päeva$ +0.5076+272.90%
90 päeva$ +0.3936+131.20%
BLOCK VAULT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BVT muutuse $ -0.003555 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BLOCK VAULT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2018 (+41.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BLOCK VAULT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVT $ +0.5076 (+272.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BLOCK VAULT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3936 (+131.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BLOCK VAULT (BVT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BLOCK VAULT hinnaajaloo lehte.

Mis on BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCK VAULT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BVT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCK VAULT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCK VAULT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BLOCK VAULT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOCK VAULT (BVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCK VAULT (BVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCK VAULT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOCK VAULT hinna ennustust kohe!

BLOCK VAULT (BVT) tokenoomika

BLOCK VAULT (BVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BLOCK VAULT (BVT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BLOCK VAULT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust BLOCK VAULT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BVT kohalike valuutade suhtes

BLOCK VAULT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BLOCK VAULT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BLOCK VAULT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOCK VAULT kohta

Kui palju on BLOCK VAULT (BVT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BVT hind USD on 0.6936 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BVT/USD hind?
Praegune hind BVT/USD on $ 0.6936. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLOCK VAULT turukapitalisatsioon?
BVT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BVT ringlev varu?
BVT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BVT (ATH) hind?
BVT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BVT madalaim (ATL) hind?
BVT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BVT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BVT kauplemismaht on $ 276.65K USD.
Kas BVT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BVT hinna ennustust.
BLOCK VAULT (BVT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BVT = 0.6936 USD

